Bruno Fuchs sentiu dores na coxa durante a segunda etapa da partida entre Palmeiras e Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e precisou ser substituído. O jogador teve constatado um edema na coxa esquerda e amplia a lista de problemas da comissão técnica no sistema defensivo.

Além de Fuchs, o zagueiro Murilo segue fora de combate desde a fase de grupos do Mundial, quando teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda. Com isso, Abel Ferreira conta atualmente com apenas três opções no elenco principal para a defesa: o capitão Gustavo Gómez, Micael e Benedetti, recém-promovido ao profissional.

Outra alternativa para o setor, Naves estava fora dos planos da comissão técnica, teve poucas oportunidades ao longo da temporada e foi emprestado ao Alverca, de Portugal, para ganhar mais rodagem.

Com isso, a tendência é que o técnico Abel Ferreira promova algum defensor das categorias de base para, ao menos, integrar as atividades com o restante do grupo nas próximas semanas.

Atualmente, o elenco sub-20 do Alviverde conta com Diogo (33 jogos e dois gols), João Paulo (15 jogos e um gol) e Pimenta (28 jogos e um gol) como principais destaques.

Bruno Fuchs durante partida entre Palmeiras e Corinthians, na Neo Química Arena, pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Palmeiras perde dois titulares na zaga

Sem Murilo, companheiro de Gustavo Gómez no sistema defensivo nos últimos anos, e Bruno Fuchs, contratado por empréstimo nesta temporada para ser o substituto imediato, Abel Ferreira terá que recorrer a uma nova dupla de zaga para a sequência da equipe nas próximas semanas, que inclui jogos do Brasileirão e a decisão da vaga na Copa do Brasil contra o Corinthians.

A tendência é que a comissão técnica mantenha a formação utilizada no segundo tempo do Derby, com Gustavo Gómez e Micael na zaga, Giay na lateral direita e Piquerez, que teve o contrato renovado, na esquerda.

Benedetti, recém-promovido ao elenco principal, aparece como primeira opção no banco de reservas para a defesa.