Com a segunda (17) e a terça (18) livres para descanso, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira voltará a treinar apenas nesta quarta-feira (19), na Academia de Futebol, às 10h. Os treinamentos, no mesmo local e horário, também serão realizados na quinta (20) e na sexta (21). No sábado, o Verdão já entra em campo para o confronto com o Leão do Pici.