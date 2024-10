Abel Ferreira foi apontado entre melhores treinadores do mundo







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 11:07 • São Paulo (SP)

A revista inglesa “FourFourTwo” divulgou uma lista que aponta os melhores treinadores da atualidade. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, ficou na 22º colocação e é o mais bem ranqueado entre comandantes de times sul-americanos.

Na publicação, a revista aponta que o português pode não ser tão conhecido pelo público europeu, mas que suas conquistas pelo Palmeiras o credenciam para o ranking. O veículo falou sobre o estilo de jogo do Verdão e que Abel Ferreira pode vencer ainda mais títulos na carreira.

“Um treinador que prioriza transições rápidas e diretas da defesa para o ataque, Ferreira tem um futuro promissor, seja na América do Sul ou de volta à Europa”, escreveu a publicação ao definir o treinador.

Abel Ferreira à beira do campo em partida do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Reconhecimento

Abel Ferreira foi contratado pelo Palmeiras em 2020 e conquistou dez títulos pelo clube: três estaduais, duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.



Com os títulos, o português se igualou a Oswaldo Brandão, comandante da Academia, como o técnico mais vitorioso do clube. Abel ainda pode conquistar mais um troféu neste ano. Atual bicampeão do Brasileirão, neste ano o clube ocupa a segunda posição na classificação e disputa a liderança com o Botafogo.

Contrato

Desde sua estreia, em novembro de 2020, o treinador possui 277 jogos como treinador do Palmeiras e deve chegar a uma marca ainda maior. No começo deste ano, Abel Ferreira renovou com o clube alviverde e possui contrato até o final de 2025.