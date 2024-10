Palmeiras negocia novo acordo de patrocínio máster; veja valores

Estêvão com a camisa do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 17:47 • São Paulo (SP)

O Palmeiras está em busca de um novo contrato de patrocínio máster para sua camisa para o ano de 2025. O Alviverde planeja receber valores na casa dos R$ 100 milhões somente no espaço principal do uniforme. Com as demais lacunas da camisa, a diretoria tem a expectativa de alcançar os R$ 150 milhões. A informação foi publicada pelo portal "ge".

➡️ Confira o ranking dos 5 maiores campeões da Copa do Brasil

A Crefisa e a Faculdade das Américas devem deixar de estampar o uniforme do Palmeiras. Os nomes que negociam com o clube são matidos em sigilo. Porém, a Esportes da Sorte - atual patrocinadora máster do futebol feminino - e a Betnacional manifestaram interesse em estampar a parte principal do uniforme. O Palmeiras, porém, não deu abertura para conversas.

O contrato atual do Palmeiras com a Crefisa e a FAM está fixado em R$ 81 milhões. Mas os valores podem chegar a R$ 120 milhões com os bônus por eventuais conquistas. Uma cláusula do acordo prevê que as empresas de Leila Pereira podem cobrir uma nova oferta de empresa para o espaço máster, o que não deve ocorrer.