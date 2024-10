Quem é Savério Orlandi, rival de Leila Pereira no Palmeiras

Foto: Nino Andrés/Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 04:45 • Rio de Janeiro

Candidato da oposição à presidência do Palmeiras, Savério Orlandi surge como opção à atual presidente Leila Pereira, mas terá uma tarefa árdua: convencer os sócios do clube de que é preciso tirar do poder uma das administrações mais vitoriosas da história alviverde.

Na última segunda-feira, as duas chapas que concorrem ao pleito foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Savério obteve 85 votos, já Leila Pereira alcançou 168 votos, consolidando-se como favorita para a eleição, que deve acontecer dia 24 de novembro.

Sócio do Palmeiras desde 1983 e titular desde 1996, Savério possui longa trajetória no clube. Ele foi diretor de futebol em duas gestões: entre 2007 e 2008, durante a presidência de Afonso Della Monica, quando o Palmeiras foi campeão Paulista, e entre 2009 e 2010, na administração Luiz Gonzaga Belluzzo. Além disso, integrou todas as comissões estatutárias desde 2001 e, entre 2013 e 2021, fez parte do Conselho de Orientação e Fiscalização.

A oposição, liderada por Savério, critica a falta de diálogo da atual gestão e levanta questionamentos sobre possíveis conflitos de interesse. Mesmo com planos de gestão que incluem a manutenção de Abel Ferreira e a valorização da base, Savério propõe mudanças, como melhorias na Academia de Futebol e maior atenção ao futebol feminino.

Em sua visão, a gestão de Leila, embora vencedora, carece de abertura, e o incômodo dos sócios, registrado em encontros recentes, pode ser o combustível necessário para levar sua candidatura a um resultado surpreendente.

– Tivemos 85 votos no Conselho nesta noite incrível e mostramos para todo o Brasil que a oposição no Palmeiras está mais forte do que nunca. Somos o time da virada e vamos vencer essa eleição – publicou Savério em suas redes sociais.