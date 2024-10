Leila terá adversário no Palmeiras após chapas serem aprovadas pelo Conselho

Leila Pereira é a atual mandatária do Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 15/10/2024 - 08:48 • São Paulo (SP)

As chapas de Leila Pereira (posição) e Savério Orlandi (oposição) foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Palmeiras em votação realizada na última segunda-feira (14). Com isso, a atual mandatária terá um rival pela primeira vez na corrida presidencial do clube.

O grupo "Palmeiras Campeão", de Leila, recebeu 168 votos. Enquanto o "Palmeiras Minha Vida é Você", de Savério, totalizou 85 votos. Dez votos permaneceram em branco. Para serem aprovadas pelo Conselho, as chapas precisavam de ao menos 15% do total de votantes - 44 de 288.

No dia 24 de novembro, os associados do Palmeiras irão escolher o novo presidente do clube, que permanecerá no cargo até o fim de 2027.

Candidatura de Leila bate recorde

A atual candidatura de Leila Pereira à presidência do Palmeiras atingiu 168 votos e bateu o recorde de Maurício Galiotte, que como candidato único alcançou 165 votos. Desde que o atual filtro foi adotado, em 2014, este é o maior montante alcançado por um grupo.

Pela primeira vez ela terá uma oposição nas eleições do Palmeiras. Em 2021, apenas a chapa de Leila foi registrada e venceu com 1897 votos do total de 2141 possíveis - foram 244 votos em branco.

Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, com a taça do Campeonato Paulista (Foto: Reprodução / Instagram)

Conheça as chapas que disputam as eleições no Palmeiras

Grupo: Palmeiras Campeão

Leila Pereira - Presidente

Maria Teresa Bellangero - 1ª Vice

Paulo Buosi - 2º Vice

Everaldo Coelho - 3º Vice

Márcio Martin - 4º Vice

Grupo: Palmeiras Minha Vida é Você