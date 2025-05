Abel tem dilema interno, e Palmeiras avalia alterações na escalação para clássico

O Palmeiras ajusta os últimos detalhes para o clássico contra o São Paulo, e o técnico Abel Ferreira deve promover, ao menos, duas mudanças na escalação em relação à equipe que garantiu a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores, no Paraguai.

Poupado diante do Cerro Porteño, Richard Ríos é o favorito para assumir a vaga de Lucas Evangelista, que deu a assistência para o primeiro gol do Verdão na última partida, marcado por Estêvão. Assim como ele, Felipe Anderson — que não viajou com a delegação a Assunção — deve retornar ao time, ocupando o lugar do jovem Allan.

Na lateral esquerda, Piquerez deve retornar após ser preservado devido à sequência de jogos como titular. Ele entra na vaga de Vanderlan. Com isso, o sistema defensivo deve contar com Giay pela direita, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs como dupla de zaga, enquanto Murilo corre por fora na disputa por uma vaga.

Os desfalques, por sua vez, permanecem os mesmos. O atacante Bruno Rodrigues está na fase final da transição física e deve retornar aos gramados na terceira semana de maio. Já o zagueiro Micael segue em tratamento com o departamento médico do clube.

Piquerez assume a vaga de Vanderlan e retorna à escalação titular do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF (via AP)

Provável escalação do Palmeiras

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para encarar o São Paulo tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs (Murilo), Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

As equipes se enfrentam no próximo domingo (11), na Arena Barueri, a partir das 17h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com 14pontos conquisrados, o time liderado por Abel Ferreira ocupa a primeira colocação ao do lado Red Bull Bragantino, mas leva vantagem nos critétios de desempate.