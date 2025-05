Leila volta a negar procura da CBF por Abel e revela peça-chave para renovação no Palmeiras

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi direta ao afirmar que o clube trabalha para renovar o contrato de Abel Ferreira até dezembro de 2027, data que marca o fim do segundo mandato da atual gestão à frente do clube.

Com a saída de Dorival Júnior e as dificuldades nas negociações com Carlo Ancelotti, o nome do treinador português passou a ser especulado para assumir a Seleção Brasileira. Leila, no entanto, garantiu que a CBF nunca procurou o clube para tratar do assunto e afirmou que será transparente com todas as partes caso algum contato seja feito.

— O que eu quero é que o Abel fique conosco até o final do meu mandato. Seria histórico. Eu não sei se algum outro presidente, com dois mandatos, tenha permanecido com o mesmo treinador. Esse é o meu objetivo: que o Abel fique no Palmeiras até dezembro de 2027. Esse é o meu desejo. Então, quero deixar muito claro: nunca houve convite, absolutamente nenhum. O Abel está tranquilo. Ele tem certeza de que é muito feliz no Palmeiras. Não adianta alguns jornalistas comentarem que houve uma procura, porque não houve absolutamente nada. O Abel está trabalhando dia a dia com o Palmeiras. Temos muitos compromissos neste ano. Vocês sabem que o contrato dele vai até dezembro deste ano, e o meu objetivo é que ele renove conosco até 2027 — afirmou.

Desde que foi reeleita, em novembro do ano passado, Leila Pereira afirma que sua principal missão como gestora é manter o projeto esportivo vitorioso do Palmeiras nas últimas temporadas. Isso passa diretamente pela permanência de Abel Ferreira, técnico mais vitorioso da história do clube, com 10 títulos.

Apesar do desejo de renovar, ainda não há uma data definida para que as partes avancem nas tratativas, que serão conduzidas por Anderson Barros, diretor de futebol do clube.

— Não, nós não temos uma data específica para fechar esse ponto, não temos. Hoje, o nosso foco é o jogo de domingo. É jogo a jogo, tá? Nosso foco principal não é esse agora, porque ainda temos tempo. Mas, com certeza, vamos resolver isso. Não vai ficar para o fim do ano, vamos resolver antecipadamente. Eu já conversei com o Abel, e quem vai tratar com o empresário dele é o meu diretor de futebol. Então, não tem uma data pré-determinada — completou.

Leila Pereira ao lado da taça do Mundial de Clubes (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Títulos de Abel pelo Palmeiras

Anunciado pelo Palmeiras em outubro de 2020, o treinador venceu 10 títulos no comando do Verdão. Foram três Paulistas (2022, 2023 e 2024), três Brasileiros (2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2022), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).