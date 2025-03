Retorno de Maurício amplia opções de Abel no Palmeiras para final do Paulistão

Desfalque do Palmeiras na reta final da fase de grupos do Paulistão por conta de uma lesão no ombro direito, Maurício se recuperou de cirurgia e voltou a participar de parte dos treinamentos na Academia de Futebol. O retorno do meia, artilheiro da equipe na competição com cinco gols, amplia as opções táticas da comissão técnica para a decisão do Campeonato Paulista.

A expectativa agora é que o jogador evolua gradativamente durante este período sem partidas e seja liberado pelo Núcleo de Saúde e Performance (NSP) para, ao menos, compor o banco de reservas na partida na Neo Química Arena.

Além de atuar como principal articulador no meio de campo, Maurício também pode ser utilizado na ponta esquerda, posição atualmente ocupada pelo uruguaio Facundo Torres. Com essa mudança, o time perderia em jogadas individuais, mas ganharia em qualidade na troca de passes e, principalmente, na criação de oportunidades, aumentando o poder de abastecimento para Vitor Roque e Estêvão.

Apesar de finalizar mais de 20 vezes a gol na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, o Palmeiras enfrentou dificuldades para criar chances de qualidade e teve que abusar dos cruzamentos na área para levar perigo ao gol adversário.

A presença de Maurício, por sua vez, pode ampliar o "diálogo" no meio de campo, melhorando a troca de passes e, principalmente, dando mais liberdade para Estêvão explorar suas jogadas individuais, sua principal característica.

Já Vitor Roque, principal contratação do Palmeiras na última janela de transferências, não se destaca pelo jogo aéreo, mas sim pelas infiltrações e jogadas em velocidade. Com o retorno de Maurício, o atacante poderia ser ainda mais acionado em situações favoráveis para explorar essas características.

Recuperado de lesão, Maurício deve reforçar o Palmeiras na decisão do Paulistão (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras luta pelo tetracampeonato do Paulistão

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (27), quando encara o Corinthians, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da decisão do Campeonato Paulista.

Após perder o primeiro confronto por 1 a 0, a equipe comandada por Abel Ferreira precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o tetracampeonato estadul. Um vitória simples, por sua vez, leva a decisão do título para as penalidades.