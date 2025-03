A decisão do Campeonato Paulista está totalmente aberta. Apesar da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 1 a 0, no jogo de ida, no Allianz Parque, a vantagem é mínima e, portanto, tudo ainda pode acontecer na próxima quinta-feira (27), na Neo Química Arena. De um lado, o Verdão luta pelo tetracampeonato inédito, do outro, o Timão tenta voltar a ganhar o Estadual que não vence desde 2019.

O problema palmeirense, além de ter que reverter o resultado parcial negativo, é que não conta com bom retrospecto do time em disputas por pênaltis em mata-matas. Se o Palmeiras vencer por um gol de diferença, o campeão será definido nas bolas paradas, quesito em que Weverton não coleciona bons momentos, apesar de já ter feito defesas importantes.

- Acho que a decisão está totalmente aberta, não seria diferente também se a gente tivesse ganhado o jogo. Sabíamos que a final não acabaria no último domingo, teria o próximo jogo, independentemente de ganhar ou perder. É óbvio que queríamos ganhar na nossa casa, com o nosso torcedor, mas a decisão está totalmente aberta - avaliou o goleiro palmeirense.

Até o momento, foram 10 disputas de pênaltis em mata-mata com Weverton no gol, sendo apenas duas vitórias: na final do Paulista 2020, justamente contra o Corinthians, e quartas de final da Libertadores 2022, contra o Atlético-MG, e oito derrotas nestas decisões.

Apesar do retrospecto geral do time ser ruim, já que pênaltis não dependem apenas do goleiro, os números de Weverton não são tão frágeis assim nas eliminações alviverdes.

Sob o comando de Abel Ferreira, o goleiro só não defendeu cobranças de pênaltis em duas disputadas de mata-matas. Além da decisão da Supercopa, o Weverton passou em branco na Recopa de 2021.

Desempenho de Weverton nas eliminações na Era Abel

Palmeiras (2) 0 x 0 (4) São Paulo - Supercopa Rei

Não defendeu pênalti Palmeiras (2) 1 x 1 (4) Boca Juniors - Libertadores 2023

Defendeu pênalti de Cavani Palmeiras (3) 2 x 1 (4) São Paulo - Copa do Brasil 2022

Defendeu pênalti de Luciano Palmeiras (3) 0 x 1 (4) CRB - Copa do Brasil 2021

Defendeu pênalti de Reginaldo Lopes (O CRB ainda perde mais duas cobranças: uma na trave e outra direto pra fora) Palmeiras (3) 1 x 2 (4) Defensa y Justicia - Recopa 2021

Não defendeu pênalti e ainda perde a última cobrança, que decreta título para rival argentino Flamengo (6) 2 x 2 (5) Palmeiras - Supercopa 2021

Defendeu pênaltis de Matheusinho e Pepê (Flamengo ainda perdeu outro pênati com Filipe Luís no travessão) Al Ahly (3) 0 x 0 (2) Palmeiras - Mundial de Clubes 2021

Defendeu o pênalti de El Soleya (Al Ahly ainda perde pênalti com Mohsen chutando para fora)

Palmeiras na Neo Química Arena

Desde que a Neo Química Arena foi inaugurada, em 2014, o Palmeiras disputou duas partidas eliminatórias na casa alvinegra e levou a melhor em ambas: avançou à final do Campeonato Paulista em 2015 ao empatar com o Corinthians e vencer nos pênaltis e avançou à final do Paulista em 2021 ao vencer por 2 a 0.

O Verdão disputou ainda duas partidas de ida válidas por finais de Campeonato Paulista no local e não perdeu nenhuma: em 2018, venceu por 1 a 0, e em 2020, empate em 0 a 0.

