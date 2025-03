A comissão técnica do Palmeiras lida com uma série de desfalques durante a preparação para o duelo contra o Corinthians, na próxima quinta-feira (27), pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista.

Além do lateral-direito Marcos Rocha, que sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda no jogo de ida, disputado no Allianz Parque, o zagueiro Gustavo Gómez e os atacantes Bruno Rodrigues e Paulinho também seguem em tratamento no departamento médico do clube e não participam das atividades com o restante do elenco na Academia de Futebol.

O novo camisa 10, no entanto, apresenta uma evolução satisfatória após a cirurgia na perna direita, realizada após a final da última Copa Libertadores, e corre contra o tempo para estar à disposição na decisão.

Apesar dos avanços na recuperação, o jogador ainda não participa de atividades com contato físico, e a tendência é que sua estreia ocorra apenas no Campeonato Brasileiro, visando ganhar ritmo para a disputa do Mundial de Clubes, principal objetivo do calendário alviverde.

O restante do quarteto também segue sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e é baixa confirmada para a partida contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, a equipe comandada por Abel Ferreira precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o tetracampeonato. Já uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

Marcos Rocha tem lesão muscular na coxa e desfalca o Palmeiras na decisão do Paulistão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Convocados ampliam lista de desfalques na preparação do Palmeiras para final do Paulistão

Além dos lesionados, o Palmeiras perdeu cinco jogadores convocados para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas nesta Data Fifa: Emiliano Martínez, Facundo Torres e Piquerez, pelo Uruguai; Estêvão, pelo Brasil; e Richard Ríos, pela Colômbia.

Os atletas se apresentaram às suas respectivas seleções no início da semana e retornam ao Brasil no dia 25, menos de 48 horas antes do segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Caso não apresentem problemas físicos, o quinteto deve começar a partida como titular.