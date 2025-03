Elenco do Palmeiras vale mais que cinco grupos da Libertadores; compare

Em busca do tetracampeonato da Libertadores, o Palmeiras entra na competição em 2025 como o clube de maior valor de mercado entre os 32 participantes. O levantamento do Lance! Biz mostrou que o alviverde tem uma vantagem considerável diante de quase todos os adversários quando se trata da avaliação financeira das equipes. O time comandado por Abel Ferreira tem uma diferença de R$ 1,37 bilhão em relação ao adversário menos valioso da copa. Mas há um outro recorte que chama ainda mais atenção para as cifras do clube paulista.

O Palmeiras, sozinho, é mais valioso que cinco dos sete grupos restantes da Libertadores 2025. Ou seja, ao analisar individualmente cada uma das chaves da competição e somar o valor de mercado dos quatro integrantes, ainda assim o alviverde tem valor maior na maioria das comparações.

A equipe paulista é avaliada em cerca de R$ 1,4 bilhão e consegue levar vantagem mesmo em grupos com clubes tradicionais do continente, como os grupos do Botafogo, River Plate e São Paulo. Os dados usados na comparação são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

Elenco do Palmeiras é o mais valioso da Libertadores 2025. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Comparação do valor do Palmeiras com grupos da Libertadores

Grupo A

O primeiro grupo que leva desvantagem na disputa com o Palmeiras é o A, encabeçado pelo atual campeão Botafogo. O curioso é que o alvinegro carioca é o terceiro time mais bem avaliado no levantamento, com valor de mercado apontado em R$739 milhões. Entretanto, os outros três integrantes não têm valores tão altos e não acrescentam tanto à soma da chave.

O Estudiantes-ARG tem valor de mercado de R$349 milhões, seguido do Universidad de Chile, com R$165 milhões, e pelo Carabobo-VEN, avaliado em R$44 milhões, um dos três mais baixos da copa. No total, o valor dos quatro é de R$ 558 milhões.

Palmeiras: R$ 1,4 bilhão

Grupo A: R$ 1,3 milhões

Grupo B

Na segunda chave do torneio, nem a presença do River Plate, um dos maiores do continente, é capaz de superar o alto valor do Palmeiras. O próprio time argentino vale "apenas" R$ 699 milhões, o 4º mais bem avaliado do ranking. N a sequência aparecem dois equatorianos: Independiente Del Valle (R$210 mi) e o Barcelona (R$147 mi). Para completar o grupo, Universitário-PER, com R$78 milhões.

Palmeiras: R$ 1,4 bilhão

Grupo B: R$ 1,1 bilhão

River Plate é o 4º time de maior valor de mercado na Libertadores. (Foto: Alejandro Pagni / AFP)

Grupo E

Encabeçada pelo Racing, o Grupo E é mais um que não consegue superar o Palmeiras no somatório dos quatro times. Além do clube argentino, a chave ainda tem o tradicional Colo-Colo-CHI, Fortaleza e Atlético Bucaramanga-COL.

Os argentinos são avaliados no ranking em R$ 460 milhões, o oitavo colocado no geral, e abrem a contagem do grupo. Por mais que estivesse no pote 3 do sorteio, o tricolor cearense se destaca por ser o 12º na lista, com R$ 293 milhões. O chilenos aparecem com R$191 e os colombianos fecham com valor apontado em R$60 milhões.

Palmeiras: R$ 1,4 bilhão

Palmeiras: R$ 1 bilhão

Grupo F

Tricampeão da Libertadores, o São Paulo é o 7º colocado no geral entre os mais valiosos. O Tricolor tem valor de mercado de R$ 477 milhões. Em sua chave, é seguido do Talleres-ARG (R$ 313 mi), que veio do pote 3, Libertad-PAR (R$ 111 mi), que saiu do segundo pote, e do Alianza Lima (R$ 75 mi).

Palmeiras: R$ 1,4 bilhão

Grupo F: R$ 976 milhões

Grupo H

Por fim, o Grupo H é o quinto que entra lista das chaves que valem menos do que o valor do próprio Palmeiras. Nessa lista aparecem equipes muito tradicionais, como o Peñarol-URU, semifinalista em 2024, Olímpia-PAR, tricampeão da Libertadores, e o Vélez Sarsfield, campeão em 1994. A surpresa é o estreante San Antonio Bulo Bulo, da Bolívia. Esse é o grupo menos valioso na competição.

O time argentino, por mais que tenha saído do pote 3, é o mais valioso entre os quatro, com R$394 milhões, 9º mais bem colocado na lista. Depois aparecem os uruguaios, com R$ 187 milhões, e os paraguaios, com R$ 138 milhões. O Bulo Bulo é o penúltimo clube do ranking geral e tem valor de mercado de R$ 44 milhões.

Palmeiras: R$ 1,4 bilhão

Grupo H: R$ 763 milhões.

Bahia está no Grupo F, um dos dois que conseguem superar o Palmeiras em valor de mercado. (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Grupos que valem mais que o Palmeiras

Apesar da maioria dos grupos ser menos valiosa que o time sozinho do Palmeiras, algumas outras chaves da Copa Libertadores conseguem superar. No total, das sete restantes, apenas duas conseguem ultrapassar a marca de R$ 1,4 bilhão do alviverde.

O primeiro deles é o chamado "grupo da morte", que tem Internacional, Bahia, Nacional-URU e Atlético Nacional-COL. A dupla brasileira é quem carrega a chave e faz com que os valores ultrapassem o Palmeiras na soma. Afinal, os times são, respectivamente, o 5º e 6º mais bem avaliados. O Colorado tem valor de mercado de R$603 milhões.

Saindo do pote 4, o Bahia quebra todas as expectativas de ser uma equipe com menos poder de investimento por ter atuado na pré-Libertadores. O Esquadrão tem valor anunciado de R$ 563 milhões. O Atlético Nacional surge como terceiro mais bem avaliado em 18º lugar geral e com cifra de R$ 162 milhões. Já o Nacional, que é o cabeça de chave do grupo, é o menos bem avaliado e tem valor de "apenas" R$ 114 milhões. No total, o Grupo F tem valor de mercado de R$ 1,44 bilhão.

A outra chave é a do principal concorrente do Palmeiras na briga pelo troféu, o Flamengo. O rubro-negro tem, sozinho, valor de mercado de R$ 1,2 bilhão. Ao somar com LDU (R$ 128 mi), Central Córdoba (R$ 85 mi) e completar com o Deportivo Táchira (R$ 41 milhões), o time que tem menor valor de mercado entre os 32 participantes.