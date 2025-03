Dirigente uruguaio reclama de violência e dispara contra Leila, do Palmeiras

Ex-presidente do Nacional, do Uruguai, Eduardo Ache criticou o posicionamento de Leila Pereira a respeito dos recentes casos de racismo sofridos por jogadores do Palmeiras em competições sul-americanas.

No duelo contra o Cerro Porteño, válido pela fase de grupos da Libertadores Sub-20, Luighi foi vítima de atos racistas por parte da torcida paraguaia, que imitou sons de macaco em sua direção. Ao cobrar medidas efetivas contra o crime, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sugeriu que os clubes brasileiros poderiam deixar a Conmebol e se filiar à Concacaf caso providências concretas não sejam tomadas em relação ao ocorrido.

— Alejandro Domínguez (presidente da Conmebol) não usou a melhor metáfora, mas a única que não pode falar sobre esse tema é Leila Pereira. Conversamos sobre isso com Domínguez e sei que há um movimento de clubes, incluindo o Nacional. É preciso fazer o Brasil sentir que está passando dos limites. Se os brasileiros quiserem ir para a Concacaf, que vão — afirmou em entrevista à rádio "Carve Deportiva".

— Que Leila Pereira não se faça de santa e pura com o tema do racismo, porque o que acontece no Brasil e com os torcedores uruguaios quando vamos para lá é dez vezes pior. A única que não pode se preocupar com o racismo é Leila. Muitos clubes hoje estão preocupados, o Nacional tem que ir duas vezes jogar no Brasil, e o que a presidente do Palmeiras está dizendo gera e incita violência. Eu a responsabilizo se algo acontecer com um torcedor do Nacional no Brasil — completou.

Leila Pereira (à direita), presidente do Palmeiras, ao lado de Ednaldo Rodrigues (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Palmeiras irá encarar o Cerro Porteño na fase de grupos da Libertadores

Em sorteio realizado na noite da última segunda-feira, no Paraguai, o Palmeiras conheceu seus adversários na fase de grupos da atual edição da Copa Libertadores.

Além de enfrentar o Bolívar, na altitude de La Paz, e o Sporting Cristal, do Peru, o Verdão terá pela frente o Cerro Porteño, clube envolvido nos atos racistas contra o jovem Luighi na edição Sub-20 da competição continental.