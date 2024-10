Reforços para o Palmeiras? Veja a situação dos jogadores que estão em recuperação

Piquerez e Estêvão participam das atividades na Academia de Futebol do Palmeiras (Foto: Cesar Crecco/ Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras pode ter novidades nas próximas rodadas da reta final do Brasileirão. O time de Abel Ferreira, que passa por um período de desfalques por lesões, conta com seis jogadores sob os cuidados do departamento médico do clube. Entre eles, Estêvão e Marcos Rocha, titulares na equipe, iniciaram o período de transição física. Veja como está a situação dos desfalques no elenco.

➡️Palmeiras rumo ao tri: confira análise dos cálculos e chances

A novidade do treino desta última terça-feira (1º), foi a presença de Marcos Rocha e Estêvão. O lateral-direito sofreu uma mialgia no músculo adutor da coxa direita, enquanto o atacante se recupera lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Ambos realizaram um cronograma interno e iniciaram a transição com o Núcleo de Saúde do Palmeiras. Ao que tudo indica, os atletas devem retornar aos gramados em breve, mas sem ter seus retornos confirmados para o duelo contra o Bragantino, neste sábado (5).

Marcos Rocha inicia transição física (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

O lateral-esquerdo Piquerez, que está afastado há três meses por uma lesão no menisco do joelho esquerdo, avançou no tratamento após cirurgia e já realiza trabalhos no gramado junto com o núcleo de fisioterapia. Marcelo Lomba, segundo goleiro, e Mayke, lateral-direito, ainda seguem em processo de transição física desde a última quarta (25).

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Por fim, o desfalque certeiro para o restante da temporada é Bruno Rodrigues. O atacante passou por uma cirurgia no joelho esquerdo e não atua desde maio no Palmeiras. O jogador segue em processo de recuperação e não tem previsão de retorno aos gramados.