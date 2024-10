Palmeiras rumo ao tri: confira análise dos cálculos e chances

Palmeiras esta invicto a cinco jogos (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 08:00 • São Paulo

O Palmeiras está há cinco rodadas sem perder no Campeonato Brasileiro e ocupa o segundo lugar na classificação com um ponto a menos que o líder Botafogo (56 contra 57). A vitória do Verdão e o empate do Glorioso no último sábado fizeram com que a probabilidade de título para o alviverde superasse a do próprio clube carioca.

Em 2023 o Verdão viveu um momento parecido com o atual, quando na reta final do Brasileirão tirou uma vantagem de 13 pontos que o Botafogo tinha para o segundo colocado. Na 34ª rodada do ano passado o Verdão já tinha ultrapassado o clube carioca e faturou a taça.

Nas campanhas em que foi campeão brasileiro nos pontos corridos, o Palmeiras terminou com: 70 pontos (2023), 81 (2022), 80 (2018) e 80 (2016). Em 2024 já acumulou 56 pontos e joga mais dez rodadas até o final da competição.

Segundo um estudo realizado pelo Espião Estatístico, do portal GE, caso o Palmeiras vença todos os confrontos serão 30 pontos acumulados, somando 86 pontos, um feito inédito para o clube e que garantiria o título para o Verdão. Veja as probabilidades de título segundo a pontuação alcançada pelo Palmeiras ao longo das últimas dez rodadas do Brasileirão.

Possibilidade de título Brasileiro para o Palmeiras (Fonte: ge)

80 pontos - 100%

79 pontos - 99,94%

78 pontos - 99,75%

77 pontos - 99,48%

76 pontos - 98,64%

75 pontos - 96,86%

74 pontos - 93,51%

73 pontos - 87,90%

72 pontos - 79,80%

71 pontos - 67,83%

70 pontos - 53,41%

O Palmeiras visita o Bragantino no próximo sábado (5), às 16h30m (de Brasília), em Bragança Paulista (SP), pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro.