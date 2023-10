Nascido em 24 de fevereiro de 1999, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o volante de 24 anos foi revelado pelo Botafogo e se transferiu para o futebol canadense em março de 2021. Em agosto do ano passado, foi emprestado ao Fortaleza com vínculo até dezembro de 2023, porém com uma obrigação de compra prevista em contrato no valor de 2,5 milhões de dólares (R$ 12,6 milhões) por 50% dos direitos do jogador.