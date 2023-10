Embora o Verdão busque ao máximo evitar tocar no assunto, as conversas entre as partes estão rolando há algum tempo. Com contrato somente até o fim deste ano com o Rubro-Negro, Bruno já pode assinar um pré-acordo com qualquer outro clube, o que atraiu os olhos da cúpula alviverde, que coloco essa contratação como objetivo principal para o momento.