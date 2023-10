O entendimento do Alviverde é de que o estafe do jogador sabe da grande vontade do clube e da vantajosa oferta que tem nas mãos para vestir o manto palestrino. Por isso, aguarda o andamento das conversas do atleta com o Flamengo, que não têm evoluído, mesmo que a tendência natural seja ele permanecer por lá diante de sua história e identificação.