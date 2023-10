O Palmeiras está perto de garantir seu primeiro reforço para a temporada 2024. Trata-se de Aníbal Moreno, volante do Racing-ARG, que ficou próximo de ser contratado na última janela, mas as negociações não avançaram. O acordo está encaminhado com o clube argentino e com o jogador, dependendo apenas de exames médicos e detalhes burocráticos para ser concretizada.