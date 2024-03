Promessa do Palmeiras celebra renovação com o Verdão: ‘Transformou a vida da minha família!’

Foto: Fabio Menotti/ Ag. Palmeiras







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 21/03/2024 - 07:15 • São Paulo

Uma das maiores promessas da campeã base do Palmeiras, o lateral-direito Gilberto estendeu o seu vínculo com o Maior Campeão do Brasil e falou com exclusividade com o Lance!

No Verdão desde 2017, Gilberto tinha contrato com o clube até o final desta temporada e assinou um novo contrato que agora é válido até março de 2026.

- É um sonho de criança que está sendo cada vez mais realizado. Renovar o contrato com o Palmeiras é muito gratificante, já que terei a oportunidade de seguir minha caminhada no clube que transformou a minha vida e da minha família, sigo muito focado para entregar o meu melhor em campo, batendo muitas faltas, fazendo muitos gols e ajudando o time da melhor forma - disse o lateral-direito do Sub-20.

Com uma batida diferenciada na bola, Gilberto se destaca pelas assistências nos cruzamentos e os gols de falta no time de Lucas Andrade.

Gilberto fez parte das últimas duas campanhas do Palmeiras na Copinha, inclusive sendo titular em alguns jogos da campanha do título de 2023.