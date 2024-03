Joia do Palmeiras explica porque não gosta do apelido de ‘Messinho’: ‘Meu nome é Estevão!’

Estevão surge como uma das grandes promessas do futebol brasileiro (Foto: Fábio Menotti/Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 20/03/2024 - 11:09 • São Paulo

Uma das maiores promessas da base do Palmeiras pós-Endrick, o meia Estevão vem ganhando cada vez mais minutos no profissional do Verdão, mesmo com apenas 16 anos de idade, mas revelou em entrevista nesta quarta-feira (20) que não quer ser comparado com Messi.

Destaque da campanha do Palmeiras na última Copinha, o jovem que já despertou interesse de diversos gigantes europeus, afirmou que não gosta de ser chamado de 'Messinho', apelido que ganhou quando ainda jogava no Cruzeiro, com 12 anos de idade.

– Sinceramente, não gosto (do apelido). Não gosto que me chamem de Messinho, porque meu nome é Estêvão e vou ser Estêvão. Dentro de campo sou Estêvão e estou muito feliz e agradecido. Particularmente, não gosto desse apelido Messinho – disse Estevão ao jornal Às, da Espanha.

Apesar de não gostar do apelido, Estevão admitiu que o seu estilo de jogo lembra muito o do camisa 10 da Argentina.

- Eu acho que meu jogo se inspira muito no Messi. É um jogador do mais alto nível e aprendi muito o vendo. É um jogador que me inspira bastante, como o Neymar. São minhas grandes referências hoje em dia – afirmou a joia que tem cinco jogos e uma assistência pelo Verdão.

O contrato de Estevão com o Palmeiras tem validade até abril de 2026, com uma multa de 45 milhões de euros (R$ 245 milhões).