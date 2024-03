Flaco López é o artilheiro do Paulistão 2024, com 10 gols (Foto: Fábio Menotti/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 20/03/2024 - 07:05 • São Paulo (SP)

De constestado por grande parte da torcida para titular incontestável do Palmeiras de Abel Ferreira: essa é a história de superação do argentino Flaco López, que surge como um dos principais nomes do Verdão para a temporada de 2024.

Com 10 gols em 12 jogos, Flaco já ultrapassou os oito gols que fez em toda temporada de 2023, e caso o Verdão confirme a vaga na grande final do Paulista, o camisa 42 deve confirmar o título de artilheiro do Estadual, algo que um palmeirense não conquista desde 2018, quando o clube teve Miguel Borja como artilheiro do Paulista.

A incrível média de gols de Flaco no ano faz com que o torcedor do Verdão sonhe que ele possa ultrapassar uma impressionante marca de um outro atacante argentino que marcou época no Palmeiras.

Com 28 gols na temporada de 2012, Hernán Barcos se tornou o segundo maior artilheiro de um ano alviverde neste século XXI, perdendo apenas para os incríveis 38 gols de Alex Mineiro, em 2008.

Se manter a média atual, Flaco López também pode ultrapassar a marca de Rony, que do atual elenco conseguiu fazer a temporada mais artilheira pelo Palmeiras, em 2022, quando terminou o ano com 23 gols marcados.

Flaco López é o cara do Palmeiras em 2024 (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Confira a lista dos maiores artilheiros do Palmeiras por temporada desde 2001:

2023: Veiga - 18 gols

2022: Rony – 23 gols

2021: Raphael Veiga – 18 gols

2020: Luiz Adriano – 20 gols

2019: Dudu e Scarpa – 19 gols

2018: Miguel Broja – 20 gols

2017: William Bigode – 17 gols

2016: Gabriel Jesus – 21 gols

2015: Dudu – 16 gols

2014: Henrique Dourado – 18 gols

2013: Leandro – 19 gols

2012: Hernán Barcos -28 gols

2011: Kleber Gladiador – 17 gols

2010: Robert – 14 gols

2009: Keirrison – 24 gols

2008: Alex Mineiro – 37 gols

2007: Edmundo – 16 gols

2006: Edmundo – 19 gols

2005: Marcinho- 17 gols

2004: Vágner Love – 24 gols

2003: Vágner Lover – 21 gols

2002: Arce – 16 gols

2001: Lopes -20 gols