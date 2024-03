Marcos Rocha tem contrato com o Verdão até o final dessa temporada (Foto: Fabio Menotti/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 20/03/2024 - 15:45 • São Paulo

Após três dias de folga, o Palmeiras se reapresentou nesta quarta-feira (20), para iniciar a preparação para a semifinal do Paulista 2024, e o lateral Marcos Rocha gravou um material exclusivo para a imprensa onde falou sobre o seu momento especial vivido no clube, agora mais como um terceiro zagueiro no esquema de Abel Ferreira.

Tricampeão da Libertadores, Rocha se prepara para disputar a competição pelo 12º ano consecutivo, agora atuando em uma nova função, mais como um terceiro zagueiro pela direita, a mudança não foi tão simples para o experiente jogador de 35 anos:

- No começo foi um pouco difícil ter essa aceitação de mudança de função e de características. Sempre fui um lateral que gostei de apoiar, de ajudar na parte ofensiva, meus números de assistência sempre foram altos, em participação de gols, no começo foi um pouco difícil de aceitar, o Abel sabe disso... - afirmou o lateral e capitão do Palmeiras.

Rocha ainda falou da felicidade de poder ajudar a equipe em uma nova função e elogiou o elenco alviverde que está a 90 minutos de mais uma final:

- Fui me adaptando, buscando conselhos, informações de como eu poderia me adaptar à essa nova função, fazendo a saída de três zagueiros, chegando como um elemento surpresa, mais como um apoio. Consegui desempenhar, ajudar minha equipe, chegar mais ao ataque como elemento surpresa, fico feliz em poder ajudar o Palmeiras, e feliz de estar jogando em alto nível, com um elenco maravilhoso e muito trabalhador - disse o camisa 2.

Com Gustavo Gómez ainda lesionado, Marcos Rocha deve seguir como titular do Palmeiras nesta reta final de Paulista, atuando como um terceiro zagueiro ao lado de Luan e Murilo e sendo um apoio para Mayke, que tem ainda mais liberdade para participar das ações ofensivas do Verdão.

O Palmeiras encara o Novorizontino na quinta-feira (28) da próxima semana, a partir das 21h35 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em jogo que vale a vaga na grande final do Paulistão 2024.