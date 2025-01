O Palmeiras abriu conversas e busca a contratação de Claudinho, atualmente no Zenit, da Rússia. Após a vitória na estreia do Paulistão, Abel Ferreira revelou que o clube procura mais três reforços no mercado de transferências.

Dois meio-campistas e um zagueiro, preferencialmente canhoto, foram solicitados pela comissão técnica. A busca por um defensor ganhou força com a ida de Vitor Reis para a Inglaterra, onde realizará exames médicos e assinará contrato com o Manchester City.

A informação do interesse do Palmeiras no meio-campista do Zenit foi divulgada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

– As contratações são claras. Faltam no mínimo três. Sem Lázaro, Dudu, Menino e Vitor Reis. Rony pode ficar, pode sair – afirmou Abel.

Andreas Pereira continua como o plano A do Palmeiras, que aguarda uma resposta do Fulham, da Inglaterra, sobre a oferta, mas não descarta esperar para que as tratativas evoluam.

Matheus Pereira, do Cruzeiro, surge como segunda opção. Representantes do jogador viajaram aos Estados Unidos para apresentar uma proposta de 13,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 84 milhões) pelo atleta, que deixou seu futuro no clube em aberto após amistoso contra o São Paulo.

Fala-se muitas coisas, clubes interessados. De fato, é verdade, não vou negar isso, mas eu já falei que sou um abençoado por estar aqui hoje. Cabe a mim dedicar todos os dias, aproveitar os momentos. Não sei o que vai acontecer amanhã, daqui a uma semana ou duas – explicou Matheus Pereira.

Claudinho, alvo do Palmeiras, ao lado de troféu conquistado no Zenit (Foto: Reprodução/Instragram: @claudinhoo97)

O nome do zagueiro procurado, por sua vez, não foi revelado. Com a saída de Vitor Reis para o Manchester City, o Palmeiras conta com apenas três opções da "equipe principal" no setor: Gustavo Gómez e Murilo, titulares, e Kaiky Naves. Benedetti, recém-promovido ao elenco profissional, entrou na segunda etapa da partida contra a Portuguesa, no Allianz Parque, e deve surgir como alternativa.

Até o momento, o Palmeiras oficializou duas contratações: Paulinho, ex-Atlético-MG, e Facundo Torres. Juntos, os dois custaram pouco menos de R$ 200 milhões aos cofres do clube, que promete maior agressividade no mercado após os resultados abaixo do esperado em 2024.