Abel segue com desfalques, mas esboça nova escalação do Palmeiras contra o Noroeste

Conforme confirmado em entrevista pelo técnico Abel Ferreira, o elenco do Palmeiras será dividido em dois grupos para a sequência de jogos na fase de regular do Campeonato Paulista. Com isso, nomes como Veiga e Gustavo Gómez, titulares e destaques da equipe nas últimas temporadas, devem retornar, ao menos, para o banco de reservas.

A comissão técnica, no entanto, segue com desfalques. Em recuperação de problemas no joelho, Piquerez e Bruno Rodrigues permanecem em tratamento com o departamento médico do clube e devem estar à disposição na reta final da competição. Assim como Zé Rafael, que segue cronograma individualizado para se recuperar de um incômodo nas costas.

Contratado em dezembro por 18 milhões de euros junto ao Atlético-MG, Paulinho segue se recuperando de um problema na perna e deve retornar aos gramados apenas em abril, para o início do Campeonato Brasileiro.

– Em função do calendário congestionado nesse Paulistão, o desafio é preparar a equipe. Em função disso, decidimos dividir o grupo em dois – explicou Abel Ferreira.

Com isso, uma possível escalação do Palmeiras para enfrentar o Noroeste tem: Weverton; Mayke, Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Atuesta e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Facundo Torres e Flaco López (Rony).

Abel Ferreira deve promover mudanças na escalação do Palmeiras para duelo contra o Noroeste, pela segunda rodada do Paulistão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Após derrotar a Portuguesa na estreia do Paulistão, o Palmeiras viaja até Bauru para enfrentar o Noroeste no domingo (19). A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo de Castilho, pela segunda rodada da competição estadual.