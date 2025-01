Abel Ferreira promove estreia de jovens, e Palmeiras alcança marca histórica

As joias do Palmeiras marcaram presença na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, nesta quarta-feira (15), no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Neste ano, o treinador Abel Ferreira promoveu cinco jogadores do elenco sub-20 ao time profissional: Benedetti, Figueiredo, Thalys, Luighi e Allan. Quatro deles estiveram em campo no triunfo alviverde.

continua após a publicidade

Abel Ferreira promoveu a entrada de Thalys (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Thalys iniciou a partida como titular, enquanto Benedetti, Allan e Luighi entraram apenas no decorrer do jogo. A gestão de Abel Ferreira tem se destacado pelo aproveitamento de jovens talentos. Desde 2020, 44 jogadores das categorias de base já atuaram pelo time principal.

O zagueiro Benedetti, o meia Allan e o atacante Thalys fizeram suas primeiras partidas como profissionais. Defensor já havia sido relacionado em duas partidas no último Brasileirão, mas se emocionou com a atuação no confronto contra a Portuguesa.

continua após a publicidade

— É um sentimento de gratidão, um momento que recompensa muitas coisas que passamos na infância, de largar família e tudo mais. Uma sensação inexplicável. Já jogamos pela Base no Allianz Parque, mas o sentimento de estar ali como profissional, com caras que desde a infância a gente se inspira, é sensacional. Agradeço a Deus, a toda a comissão e a todos os meus companheiros que têm me ajudado a chegar até aqui — disse o jogador em entrevista ao site oficial do clube.

Crias da Academia em alta

O fortalecimento do Palmeiras nas últimas temporadas está associado ao aproveitamento da base. Em cinco anos, Abel Ferreira conquistou dez títulos com o clube. Durante esse período, a equipe alviverde contou com ao menos um jogador das categorias de base em todas as partidas de cada temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Desde 2022, o Palmeiras lucrou R$ 1 bilhão com vendas de jogadores da base, destaque para as negociações de Endrick, com o Real Madrid, e Estêvão, com o Chelsea, que juntas renderam 120 milhões de euros aos cofres palestrinos (cerca de R$ 747 milhões na cotação atual).