Ativo no mercado de transferências com a missão de reforçar o elenco para o calendário de 2025, o Palmeiras tem Matheus Pereira, meio-campista do Cruzeiro, como "plano B" caso a negociação com Andreas Pereira, do Fulham, não evolua.

De acordo com apuração da reportagem do Lance!, o empresário do jogador viajou para os Estados Unidos nos últimos dias, onde a equipe mineira realiza pré-temporada, para apresentar uma proposta de 13,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 84 milhões) para a direção da Raposa.

A intenção do Cruzeiro, por sua vez, é manter um percentual dos direitos do jogador em caso de uma eventual venda para lucrar futuramente, uma vez que Matheus tem 28 anos e possui mercado - seja nacional ou no exterior. O contrato de Matheus é válido até junho de 2026.

– Fala-se muitas coisas, clubes interessados. De fato, é verdade, não vou negar isso, mas eu já falei que sou um abençoado por estar aqui hoje. Cabe a mim dedicar todos os dias, aproveitar os momentos. Não sei o que vai acontecer amanhã, daqui a uma semana ou duas – afirmou o jogador em entrevista.

Ainda em 2024, o Cruzeiro adquiriu Matheus Pereira, de forma parcelada, por R$ 30 milhões junto ao Al Hilal, da Arábia Saudita.

Matheus Pereira, alvo do Palmeiras, em partida do Cruzeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Até o momento, o Palmeiras gastou pouco menos de R$ 200 milhões na janela de transferências com as contratações dos atacantes Paulinho e Facundo Torres. A venda de Vitor Reis ao Manchester City, por 35 milhões de euros fixos, aumentará o poder de compra do clube paulista no mercado. A diretoria adotou uma postura mais agressiva após os resultados abaixo do esperado em 2024.

– É um Palmeiras mais agressivo. Sou sempre muito sincera, às vezes o sucesso te deixa sem enxergar, porque o sucesso esconde algumas providências que deveriam ter sido tomadas anteriormente – disse Leila Pereira após o anúncio do novo patrocinador máster.