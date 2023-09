O Atlético-MG, então dono dos direitos econômicos de Allan, não se animou com as conversas e a possibilidade de vender o volante ao Palmeiras em março. Preferido da comissão técnica do Alviverde para ocupar a lacuna deixada por Danilo, o jogador chegou a ficar próximo do Verdão, mas o jogo duro do Galo impossibilitou que o negócio acontecesse. Hoje, Allan atua no Flamengo, que pagou 8,2 milhões de euros (R$ 43 milhões) pela contratação.