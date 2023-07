- Eu tenho uma identidade com o Santos, me sinto um Menino da Vila, os torcedores me abraçaram muito. Invadiram minhas redes antes mesmo de anunciar. Fico muito feliz, com o anúncio, fui muito bem recebido pelo clube, as pessoas que trabalham por aqui. Me sinto feliz e sinto muito esse carinho pelas pessoas do clube e torcedores - disse.