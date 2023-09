Acontece que a Udinese, clube com o qual tem enorme identificação, se reaproximou para renovar o contrato que havia terminado no fim de junho. As partes se acertaram e alinharam as diferenças para firmar um acordo de uma temporada. Assim, acabou frustrando os planos palmeirenses, que enxergavam Pereyra como um ótimo reforço para o elenco, principalmente com a longa ausência de Dudu.