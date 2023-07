O desejo do Palmeiras em contar com um reforço para a Libertadores parece ter terminado nesta sexta-feira (28). Isso porque o Racing-ARG negou a última investida do clube pela contratação de Aníbal Moreno. Em entrevista ao GE, o diretor de futebol do Verdão, Anderson Barros, revelou que foi "ao limite" para tentar comprar o volante argentino, mas os hermanos não quiseram vendê-lo.