Paulinho sai lesionado em classificação do Palmeiras e preocupa para sequência do ano

Em meio à euforia do elenco do Palmeiras após a classificação à final da Libertadores, Paulinho deixou o gramado do Nubank Parque às lágrimas. O atacante se machucou após uma entrada de Nonato nos minutos finais do segundo tempo.

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Recém-recuperado de lesão, o camisa 10 foi acionado por Abel Ferreira aos 40 minutos do segundo tempo e pouco participou das ações ofensivas até a definição da vaga nos pênaltis. Após o apito final, o atacante se queixou de dores na perna direita e será reavaliado nesta manhã pelo departamento médico do clube.

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A condição física de Paulinho preocupa o Palmeiras para a reta final da temporada. Em entrevista coletiva, Abel Ferreira afirmou ainda não ter informações detalhadas sobre o estado do atacante, mas manifestou o desejo de que a lesão não seja grave.

— Hoje ele estava com a perna no chão, e o jogador do Fluminense deu uma pancada inacreditável. O desejo é que não seja nada, e acredito e tenho fé que não seja nada — disse Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva.

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— Vocês devem imaginar que dentro dele (Paulinho) há dois sentimentos. De muito querer mostrar tudo que vemos em 15, 10 minutos. Mostra coisas que ficamos com água na boca. Ele sente essa necessidade de mostrar porque o Palmeiras o contratou — completou o treinador.

Com isso, Paulinho passa a ser dúvida para os próximos compromissos do Palmeiras. No fim de semana, a equipe recebe o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Depois, enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, antes de iniciar a disputa da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco.

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