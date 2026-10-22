Atuação de Arias em Palmeiras x Fluminense viraliza: 'Com medo'

O Palmeiras venceu o Fluminense nos pênaltis nesta quarta-feira (21), e Jhon Arias virou assunto nas redes sociais. O jogador escolhido por Abel Ferreira para iniciar o duelo como titular atuou durante 87 minutos.

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O Alviverde se classificou para a grande final da Libertadores e aguarda o confronto entre Flamengo e Estudiantes nesta quinta-feira (22) para conhecer seu adversário.

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Time do Palmeiras comemora classificação para a final da Libertadores (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Como foi o jogo?

O Fluminense venceu o Palmeiras por 1 a 0 nesta quarta-feira (21), no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, levou a decisão para os pênaltis, mas acabou eliminado. Hércules marcou o gol da vitória tricolor no tempo normal, enquanto Nonato desperdiçou a quarta cobrança da equipe carioca nas penalidades. Marlon Freitas converteu a cobrança decisiva e garantiu o Palmeiras na final.

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O jogo começou com o Fluminense tentando pressionar o Palmeiras, mas encontrando dificuldades para encaixar suas jogadas e transformar a posse de bola em oportunidades de gol. Ao longo do primeiro tempo, o Palmeiras também conseguiu crescer na partida e equilibrar as ações, mas esbarrou na defesa tricolor. As duas equipes tiveram dificuldades para criar chances claras, e tanto Fábio quanto Carlos Miguel pouco foram ameaçados antes do intervalo.

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Na segunda etapa, o Fluminense precisou acelerar o ritmo e se lançar mais ao ataque em busca do gol que levaria a decisão para os pênaltis. Na reta final, Wesley Natã, jovem revelado em Xerém e que entrou no segundo tempo, participou da jogada que terminou com a bola sobrando para Hércules marcar e colocar o Tricolor em vantagem, empatando o placar agregado. Com a igualdade no confronto, a decisão foi para as penalidades. Na disputa, Nonato desperdiçou a quarta cobrança do Fluminense, enquanto Marlon Freitas converteu o pênalti decisivo e garantiu o Palmeiras na final da Libertadores.