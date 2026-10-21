Palmeiras x Fluminense: escalações confirmadas e onde assistir

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Fluminense na noite desta quarta-feira (21), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Após vencer a partida de ida por 2 a 1, o time alviverde precisa apenas de um empate no Nubank Parque para garantir vaga na decisão da competição.

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Abel Ferreira retorna à beira do gramado após cumprir suspensão automática no jogo de ida. Para o confronto desta noite, a comissão técnica optou por repetir a escalação, mantendo o trio de zagueiros e a formação com três volantes no meio-campo.

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Giay atuará como ala pela direita, enquanto Piquerez ocupará o lado esquerdo do sistema defensivo. Jhon Arias e Flaco López, artilheiro do Palmeiras na temporada, completam a formação titular alviverde.

Vitor Roque não participou dos treinos com o elenco durante a semana em razão de uma entorse no tornozelo e não foi relacionado para a partida. Jefté, afastado após ser flagrado em exame antidoping, completa a lista de desfalques do Palmeiras para o confronto.

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Com a vantagem conquistada no Rio de Janeiro, o Palmeiras precisa apenas de um empate para garantir a classificação à final da Libertadores. Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga será decidida na disputa por pênaltis.

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.

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Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Felipe Anderson, Paulinho, Khellven, Mauricio, Ramón Sosa, Emiliano Martínez, Benedetti, Larson, Luis Pacheco e Arthur.

Escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Arana; Hércules, Nonato e Ganso; Savarino, Canobbio e Hulk.

Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Fluminense

Competição: Copa Libertadores

Copa Libertadores 📅 Data: 21 de Outubro de 2026

21 de Outubro de 2026 ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, São Paulo

Nubank Parque, São Paulo, São Paulo Onde assistir: TV Globo, Ge TV e Paramount+

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real

Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, no jogo de ida da semifinal da Libertadores (Foto: Pablo PORCIUNCULA/AFP)

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