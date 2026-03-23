Copa do Brasil 2026: Palmeiras conhece adversário na quinta fase

*Matéria em atualização

O Palmeiras conhece, na tarde desta segunda-feira (23), o adversário na quinta fase da Copa do Brasil. O sorteio é realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

+ Confira ao vivo o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil 2026

Na última edição, o Palmeiras iniciou a campanha na mesma fase e eliminou o Ceará por 4 a 0 no placar agregado. Nas oitavas de final, no entanto, foi superado pelo rival Corinthians e se despediu da competição.

O Alviverde receberá R$ 2 milhões pela participação na quinta fase da Copa do Brasil. Em caso de classificação, somará mais R$ 3 milhões, alcançando R$ 5 milhões em premiações, além da renda de bilheteria.

continua após a publicidade

Divisão dos potes do sorteio da Copa do Brasil

Pote 1

POTE 1

Flamengo

Corinthians

Palmeiras

Atlético-MG

São Paulo

Fluminense

Botafogo

Athletico-PR

Bahia

Vasco

Cruzeiro

Grêmio

Fortaleza

Internacional

Bragantino

Santos

Pote 2

Vitória Ceará Coritiba Mirassol Chapecoense Remo Paysandu Operário-PR Athletic Confiança Atlético-GO CRB Jacuipense Juventude Goiás Barra

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️ Aposte nos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.