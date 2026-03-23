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Copa do Brasil 2026: Palmeiras conhece adversário na quinta fase

Sorteio foi realizado na tarde desta segunda-feira (23), na sede da CBF, no Rio de Janeiro

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Lance!
São Paulo (SP)
Dia 23/03/2026
14:14
Arias, jogador do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Gazeta Press)
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*Matéria em atualização

O Palmeiras conhece, na tarde desta segunda-feira (23), o adversário na quinta fase da Copa do Brasil. O sorteio é realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

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+ Confira ao vivo o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil 2026

Na última edição, o Palmeiras iniciou a campanha na mesma fase e eliminou o Ceará por 4 a 0 no placar agregado. Nas oitavas de final, no entanto, foi superado pelo rival Corinthians e se despediu da competição.

O Alviverde receberá R$ 2 milhões pela participação na quinta fase da Copa do Brasil. Em caso de classificação, somará mais R$ 3 milhões, alcançando R$ 5 milhões em premiações, além da renda de bilheteria.

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Divisão dos potes do sorteio da Copa do Brasil

Pote 1

POTE 1

  • Flamengo
  • Corinthians
  • Palmeiras
  • Atlético-MG
  • São Paulo
  • Fluminense
  • Botafogo
  • Athletico-PR
  • Bahia
  • Vasco
  • Cruzeiro
  • Grêmio
  • Fortaleza
  • Internacional
  • Bragantino
  • Santos

Pote 2

  1. Vitória
  2. Ceará
  3. Coritiba
  4. Mirassol
  5. Chapecoense
  6. Remo
  7. Paysandu
  8. Operário-PR
  9. Athletic
  10. Confiança
  11. Atlético-GO
  12. CRB
  13. Jacuipense
  14. Juventude
  15. Goiás
  16. Barra

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