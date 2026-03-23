Copa do Brasil 2026: Palmeiras conhece adversário na quinta fase
Sorteio foi realizado na tarde desta segunda-feira (23), na sede da CBF, no Rio de Janeiro
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*Matéria em atualização
O Palmeiras conhece, na tarde desta segunda-feira (23), o adversário na quinta fase da Copa do Brasil. O sorteio é realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
+ Confira ao vivo o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil 2026
Na última edição, o Palmeiras iniciou a campanha na mesma fase e eliminou o Ceará por 4 a 0 no placar agregado. Nas oitavas de final, no entanto, foi superado pelo rival Corinthians e se despediu da competição.
O Alviverde receberá R$ 2 milhões pela participação na quinta fase da Copa do Brasil. Em caso de classificação, somará mais R$ 3 milhões, alcançando R$ 5 milhões em premiações, além da renda de bilheteria.
Divisão dos potes do sorteio da Copa do Brasil
Pote 1
POTE 1
- Flamengo
- Corinthians
- Palmeiras
- Atlético-MG
- São Paulo
- Fluminense
- Botafogo
- Athletico-PR
- Bahia
- Vasco
- Cruzeiro
- Grêmio
- Fortaleza
- Internacional
- Bragantino
- Santos
Pote 2
- Vitória
- Ceará
- Coritiba
- Mirassol
- Chapecoense
- Remo
- Paysandu
- Operário-PR
- Athletic
- Confiança
- Atlético-GO
- CRB
- Jacuipense
- Juventude
- Goiás
- Barra
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