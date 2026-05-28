Giay, do Palmeiras, integrará treinamentos da Argentina pré-Copa do Mundo

Agustín Giay, do Palmeiras, participará da preparação da seleção da Argentina para a Copa do Mundo. Apesar de não integrar a lista de convocados do técnico Lionel Scaloni, anunciada nesta quinta-feira, o lateral-direito estará à disposição da comissão técnica para o amistoso contra Honduras, no dia 6 de junho.

continua após a publicidade

+ Palmeiras goleia Junior com dois de Arias, mas avança em segundo na Libertadores; dê suas notas

Giay viajará com Flaco López, presente na lista de 26 nomes, nas próximas horas, depois de ser titular na goleada do Palmeiras sobre o Junior Barranquilla por 4 a 1, no Allianz Parque, resultado que garantiu a classificação às oitavas de final da Libertadores.

O lateral do Palmeiras irá se juntar a outros seis nomes, que também não foram convocados entre os 26. São eles: Tomás Aranda, Joaquín Freitas, Ignacio Ovando, Simón Escobar, Santiago Beltrán e Nicolás Capaldo.

continua após a publicidade

— Acho que foram sete ou oito convocados. Essa é minha função também. Muitos clubes querem o treinador do Palmeiras. Por quê? Por isso também. Quando o Palmeiras quis me contratar, expliquei qual era minha filosofia e não foi por acaso que o Palmeiras quis um treinador como eu — afirmou o técnico Abel Ferreira, em entrevista coletiva, após classificação do Palmeiras ao mata-mata da Libertadores.

Na Data Fifa de março, Agustín Giay foi convocado para defender a Argentina devido a lesões no setor e fez sua estreia pela atual campeã mundial. No amistoso contra a Mauritânia, permaneceu em campo por cerca de 20 minutos após assumir a vaga de Molina.

continua após a publicidade

Vale lembrar que Giay recebeu o terceiro cartão amarelo no último compromisso do Palmeiras no Brasileirão e já seria desfalque contra a Chapecoense, no próximo domingo, no último compromisso antes da pausa para o Mundial.

Giay, do Palmeiras, durante partida entre LDU e Palmeiras (Foto: Rodrigo BUENDIA/AFP)

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

⚽ Aposte em +2.5 gols em Palmeiras x Chapecoense @1.57

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.