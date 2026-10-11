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Palmeiras x Corinthians: Abel confirma escalação para o clássico

Alviverde recebe o rival no Nubank Parque, às 17h30 (de Brasília), pelo Brasileirão

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
11/10/2026 16:32
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Flaco López, do Palmeiras, comemora seu gol contra o Bahia
Flaco López, do Palmeiras, comemora seu gol contra o Bahia (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

O Palmeiras está escalado para o clássico contra o Corinthians, na tarde deste domingo (11), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira está liberado após cumprir três jogos de suspensão por chutar equipamento de áudio e comando o Alviverde à beira do gramado.

Paulinho é a principal novidade entre os reservas. Recuperado de uma lesão muscular, o atacante foi relacionado após passar pelo processo de transição física. Com isso, Jefté é o único desfalque. O lateral foi flagrado em exame antidoping e aguarda julgamento para conhecer a punição.

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Giay e Piquerez, poupados na vitória sobre o Bahia em razão do desgaste físico após a Data Fifa, retornam ao time titular nas vagas de Khellven e Arthur. O capitão Gustavo Gómez, Barboza e Murilo completam o sistema defensivo.

Poupado, Marlon Freitas começa a partida no banco de reservas. Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Jhon Arias completam o meio-campo, enquanto Flaco López e Vitor Roque formam a dupla de ataque.

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Gustavo Gómez, Piquerez, Giay, Luis Pacheco, Mauricio e Flaco López estão pendurados e desfalcarão o Palmeiras na próxima rodada do Brasileirão caso recebam cartão amarelo no clássico contra o Corinthians.

Paulinho - Palmeiras
Paulinho se recuperou de lesão muscular e está relacionado para o clássico entre Palmeiras e Corinthians, pelo Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gustavo Gómez, Barboza e Piquerez; Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Jhon Arias; Flaco López e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Felipe Anderson, Paulinho, Khellven, Marlon Freitas, Mauricio, Ramón Sosa, Emiliano Martínez, Larson, Luís Pacheco e Arthur.

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Escalação do Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Carrillo e Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Corinthians

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  1. Competição: Brasileirão - 30ª rodada
    2. 2.
  2. 📅 Data: 11 de outubro de 2026
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  3. ⏰ Horário: 17h30 (de Brasília)
    4. 4.
  4. 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)
    5. 5.
  5. 📺 Onde assistir: Premiere e Globo
    6. 6.
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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