Palmeiras x Corinthians: Abel confirma escalação para o clássico
Alviverde recebe o rival no Nubank Parque, às 17h30 (de Brasília), pelo Brasileirão
O Palmeiras está escalado para o clássico contra o Corinthians, na tarde deste domingo (11), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira está liberado após cumprir três jogos de suspensão por chutar equipamento de áudio e comando o Alviverde à beira do gramado.
Paulinho é a principal novidade entre os reservas. Recuperado de uma lesão muscular, o atacante foi relacionado após passar pelo processo de transição física. Com isso, Jefté é o único desfalque. O lateral foi flagrado em exame antidoping e aguarda julgamento para conhecer a punição.
Giay e Piquerez, poupados na vitória sobre o Bahia em razão do desgaste físico após a Data Fifa, retornam ao time titular nas vagas de Khellven e Arthur. O capitão Gustavo Gómez, Barboza e Murilo completam o sistema defensivo.
Poupado, Marlon Freitas começa a partida no banco de reservas. Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Jhon Arias completam o meio-campo, enquanto Flaco López e Vitor Roque formam a dupla de ataque.
Gustavo Gómez, Piquerez, Giay, Luis Pacheco, Mauricio e Flaco López estão pendurados e desfalcarão o Palmeiras na próxima rodada do Brasileirão caso recebam cartão amarelo no clássico contra o Corinthians.
Escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gustavo Gómez, Barboza e Piquerez; Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Jhon Arias; Flaco López e Vitor Roque.
Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Felipe Anderson, Paulinho, Khellven, Marlon Freitas, Mauricio, Ramón Sosa, Emiliano Martínez, Larson, Luís Pacheco e Arthur.
Escalação do Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Carrillo e Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.
Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Corinthians
- Competição: Brasileirão - 30ª rodada
- 📅 Data: 11 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 17h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)
- 📺 Onde assistir: Premiere e Globo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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