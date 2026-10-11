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Dérbi opõe sonho da tríplice coroa à luta por redenção

Palmeiras tenta manter boa fase, enquanto Corinthians busca recuperação

PorGuilherme LesnokVitor Palhares
São Paulo (SP)
11/10/2026 05:00
Atualizado há 1 hora
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Rodrigo Garro e Gustavo Gomez
Palmeiras e Corinthians fazem Dérbi de objetivos opostos (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras e Corinthians se enfrentam em situações distintas no Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo (11). O time alviverde segue na disputa pelo título e divide ponto a ponto a liderança com o Flamengo. Já o Alvinegro busca encerrar a sequência de sete derrotas consecutivas e se afastar da zona de rebaixamento.

No duelo pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Corinthians empataram sem gols na Neo Química Arena, em partida marcada pelas expulsões do volante André e do lateral-direito Matheuzinho. Já pelo Campeonato Paulista, o Alviverde venceu por 1 a 0, com gol do atacante Flaco López.

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Palmeiras e a corrida por títulos

O clássico contra o Corinthians será o último compromisso do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro antes da semifinal da Libertadores. Vivo em três frentes na temporada, o Verdão busca mais uma vitória sobre o rival para seguir dependendo apenas dos próprios resultados na briga pelo título nacional.

Além dos três pontos, importantes para evitar que os concorrentes cariocas ampliem a vantagem na tabela de classificação, o Palmeiras pode terminar a rodada com a possibilidade de empurrar o Corinthians para a zona de rebaixamento.

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A principal novidade do Palmeiras será o retorno de Abel Ferreira. O treinador cumpriu os três jogos de suspensão pela expulsão após chutar um equipamento de áudio durante a partida contra o Mirassol e estará à beira do gramado no Nubank Parque.

O atacante Paulinho iniciou o processo de transição física nos últimos dias, mas ainda é dúvida para o clássico. Já o lateral-esquerdo Jefté, que se recupera de uma cirurgia no joelho, foi flagrado em exame antidoping e está suspenso por tempo indeterminado.

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- Sexta-feira vai ter mais uma etapa a cumprir, no sábado mais uma etapa a cumprir e, se tudo correr bem, logo se vê se no domingo estará disponível ou não. Se não estiver no domingo, vai trabalhar para quarta ou para o jogo seguinte. Mas tem que cumprir as etapas que achamos que são essenciais para ele estar no jogo - detalhou João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, em entrevista coletiva.

Os jogadores convocados para a Data Fifa foram, em sua maioria, poupados na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia. As exceções foram o zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Flaco López, que não disputaram os últimos compromissos de suas seleções e iniciaram a partida como titulares. Arias e Sosa, por sua vez, entraram no segundo tempo.

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Com maior desgaste em razão dos amistosos internacionais, Piquerez e Giay permaneceram no banco de reservas durante os 90 minutos, mas devem retornar à equipe titular no clássico de domingo.

Matheuzinho x Vitor Roque durante clássico
Palmeiras mira a tríplice coroa, enquanto Corinthians busca reação na luta contra o rebaixamento (Foto: Guilherme Veiga/Ag.Paulistão)

Corinthians na luta contra o rebaixamento

A partida será importante para o Corinthians na luta contra o rebaixamento. O clássico pode representar o início de uma reação do Timão na temporada, além de marcar um primeiro passo na trajetória do técnico William Batista à frente de uma equipe profissional.

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O Corinthians vem de sete derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. A sequência negativa resultou na demissão do técnico Fernando Diniz, anunciada após o revés diante do Internacional, pela 29ª rodada da competição.

Nos últimos sete compromissos pelo torneio nacional, o Timão marcou apenas seis gols e sofreu 14, terminando o período com 0% de aproveitamento. Apesar das dificuldades, a equipe registrou média de 16,4 finalizações por partida, sendo 4,6 na direção do gol. Defensivamente, permitiu 14,3 arremates dos adversários por jogo, dos quais 5,9 acertaram o alvo.

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A falta de eficiência ofensiva também ajuda a explicar o momento. Durante a sequência de derrotas, o Corinthians precisou de 19,2 finalizações para marcar um gol, enquanto os adversários necessitaram de apenas 7,1 tentativas para balançar as redes. Além disso, a equipe converteu somente quatro das 17 grandes chances criadas.

Na classificação geral do Brasileirão, o clube soma 32 pontos em 29 partidas, com oito vitórias, oito empates e 13 derrotas, o equivalente a 37% de aproveitamento. O Timão marcou 30 gols e sofreu 34, acumulando saldo negativo de quatro.

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Atualmente, o Corinthians ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, apenas um à frente do Internacional, que soma 31 e abre a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Colorado também terá um clássico pela frente, diante do Grêmio, que ocupa a 14ª posição na tabela.

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