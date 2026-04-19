Palmeiras x Athletico: desfalques, pendurados e provável escalação do Verdão

O Palmeiras encara o Athletico neste domingo (19) com o objetivo de manter a invencibilidade como mandante na temporada. Considerando partidas em Barueri e no Allianz Parque, são 12 vitórias e um empate em 13 jogos, com saldo positivo de 19 gols. Veja a provável escalação abaixo.

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O único compromisso em que não saiu com os três pontos em casa foi diante do Guarani, ainda na primeira fase do Paulistão. Na ocasião, a equipe de Abel Ferreira já havia garantido a classificação ao mata-mata e entrou em campo com uma escalação alternativa.

Para o duelo desta tarde, a tendência é que Lucas Evangelista assuma a vaga do suspenso Marlon Freitas e forme a dupla de volantes ao lado de Andreas Pereira. Maurício, ausente contra o Sporting Cristal devido a um quadro gripal, retorna e disputa posição no setor.

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Com isso, uma provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Athletico é: Carlos Miguel; Giay, Gómez, Murilo e Arthur (Khellven); Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Allan, Maurício (Sosa) e Arias; Flaco López.

Assim como nas demais partidas disputadas na Grande São Paulo, o Palmeiras realizou atividade na manhã deste domingo, quando a comissão técnica ajustou os últimos detalhes e definiu a equipe. Em 11 rodadas, o Alviverde soma 26 pontos e lidera o Brasileirão, seis à frente do vice-líder Flamengo, que tem um jogo a menos.

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Desfalques do Palmeiras

Para a partida desta tarde, o Palmeiras não contará com Marlon Freitas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido no clássico contra o Corinthians, nem com Abel Ferreira, que ainda cumpre quatro jogos de suspensão após julgamento do Pleno do STJD.

O lateral-esquerdo Piquerez, que passou por cirurgia no tornozelo, segue como desfalque, assim como o atacante Paulinho, ainda em processo de transição física. Já Jefté voltou a treinar com o elenco nos últimos dias, mas ainda é dúvida para o confronto.

A principal expectativa fica por conta do retorno de Vitor Roque à lista de relacionados. O atacante convive com problemas físicos desde a reta final do Campeonato Paulista, atuou no sacrifício na decisão e não entra em campo desde o fim de março, quando participou da vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Morumbi.

Vitor Roque tem retorno esperado pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Pendurados

Carlos Miguel (goleiro), Khellven (lateral-direito), Andreas Pereira (meia), Allan (meia), Luighi (atacante) e Abel Ferreira (técnico). O comandante, inclusive, teve sua pena reduzida para sete jogos, anteriormente prevista para oito, mas ficará fora de uma sequência importante do clube no Brasileirão e Copa do Brasil. Veja os duelos!

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