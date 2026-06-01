Palmeiras diz que decisões do VAR afastam 'falsas narrativas' e questiona critérios da arbitragem

O Palmeiras publicou, no início da tarde desta segunda-feira, nota oficial em que afirma que os vídeos divulgados pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), referentes à vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, são esclarecedores sobre os fatos ocorridos na partida.

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Ao mesmo tempo, ressaltou que os fatos ocorridos e analisados desconstruem falsas narrativas de um suposto favorecimento da equipe, que lidera o Brasileirão com sete pontos de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado.

— Divulgados pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na noite do último domingo (31), os vídeos dos lances revisados pelo VAR no jogo entre Palmeiras e Chapecoense, pelo Brasileirão, são esclarecedores sobre os fatos ocorridos e desconstroem, por completo, as falsas narrativas criadas após mais uma vitória alviverde — disse o clube em trecho da nota.

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No decorrer da publicação, a diretoria questiona a falta de critério da arbitragem ao afirmar que o pênalti marcado para a Chapecoense, na tarde do último domingo, foi semelhante à falta sofrida por Ramón Sosa durante o clássico contra o Corinthians.

Na ocasião, a equipe responsável pelo VAR manteve a decisão de campo e não recomendou a revisão do lance. O Palmeiras também citou a expulsão de Allan, ainda no primeiro tempo, para cobrar um lance semelhante sofrido por Arthur em duelo contra o Atlético, que não recebeu a mesma punição.

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— Esta falta de critério, soma-se a expulsão de ontem do meia-atacante Allan pelo mesmo árbitro que no jogo entre Palmeiras e Athletico-PR, em lance similar envolvendo o lateral palestrino Arthur, exibiu somente um cartão amarelo ao nosso adversário — disse em outra parte do pronunciamento.

Allan, do Palmeiras, foi expulso ainda na primeira etapa da partida contra a Chapecoense (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

Com a pausa para a Copa do Mundo, o elenco do Palmeiras terá três semanas de férias até o retorno às atividades, na noite do dia 21 de junho, na Academia de Futebol. No período, os atletas que não estarão no Mundial realizarão trabalho físico à distância, indicado por membros do departamento médico.

Já o atacante Vitor Roque, ainda em recuperação de cirurgia no tornozelo, irá à Academia de Futebol de forma presencial para finalizar o tratamento e estar disponível no início do segundo semestre.

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