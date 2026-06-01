Versatilidade da base do Palmeiras é trunfo para Abel após Copa: ' Olho o rendimento'

A base do Palmeiras esteve em evidência na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, resultado que garantiu ao time sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo.

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Ao todo, 12 Crias da Academia foram relacionadas para a partida, sendo quatro delas entre os titulares: Arthur, na lateral esquerda; Luis Pacheco, no meio-campo; e Luighi e Allan no ataque. Já Larson, Benedetti e Riquelme entraram no decorrer do segundo tempo.

Este último, inclusive, foi responsável por alterar a dinâmica da equipe, que atuava com um jogador de linha a menos após a expulsão de Allan. A atuação foi elogiada pelo técnico Abel Ferreira, que avaliou de forma positiva o rendimento do jovem após colocá-lo em uma "fogueira".

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— Foi na fogueira, mas adorei o Riquelme. Os mais velhos sabem que não olho nome e idade. Olho rendimento. O Riquelme entrou muito bem, o tempo que jogou, super comprometido a atacar e defender. Até pode pensar que o treinador deveria ter dado mais oportunidades — disse o treinador alviverde ao comentar a dinâmica como avalia o tempo de jogo de cada atleta do elenco.

Na mesma resposta, aproveitou para elogiar outros jogadores na base e destacar como diferentes valencias entre eles serão fudanmenetias para o rendiemnto da equipe a curto e médio prazo. Entre os citados, Luis Pacheco e Larson.

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— Gostamos do Luis Pacheco, é verdade que o amarelo pode ter condicionado um pouquinho. Pelo que mostra nos treinos, esperava uma partida boa. O Larson tem uma dimensão física e de dar linhas de passe muito boa, um jogador muito interessante — explicou.

Ao mesmo tempo em que aposta na formação e na implementação de jovens no elenco profissional, algo que traz frutos esportivos, como nos casos dos atacantes Gabriel Jesus, Endrick e Estêvão, Abel Ferreira sabe que é cobrado por um objetivo específico enquanto estiver no comando do Palmeiras: conquistar títulos.

Sabe o que me cobram? Títulos.

O Palmeiras iniciou 2026 conquistando o primeiro título da temporada, o Campeonato Paulista. Nas demais competições, está classificado para as próximas fases da Libertadores e da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, lidera a tabela com sete pontos de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado.

O segundo semestre, por sua vez, será ainda mais atribulado, com a definição dos principais campeonatos disputados pelo Palmeiras no ano. A adaptação das novas Crias da Academia pode representar um novo trunfo para a comissão técnica, acostumada a ter atletas revelados na base como protagonistas desde que assumiu o comando da equipe no fim de 2020.

Abel Ferreira ressaltou a versatilidade da base do Palmeiras em coletiva após vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Jogadores formados nas categorias de base no jogo entre Palmeiras e Chapecoense

Titulares: Arthur, Luis Pacheco, Allan e Luighi;

Arthur, Luis Pacheco, Allan e Luighi; Reservas: Aranha, Kauan, Riquelme, Eduardo Conceição, Larson, Benedetti, Erick Belé e Coutinho.

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