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Palmeiras vira a chave para o Brasileirão, e Vitor Roque vai ao gramado

Camisa 9 é desfalque quase certo para duelo contra o Bragantino, no final de semana, pelo Brasileirão

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
22/10/2026 14:20
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Vitor Roque na goleada do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Vitor Roque na goleada do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira (22), após garantir vaga na final da Libertadores. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Fluminense realizaram trabalhos de recuperação física na parte interna da Academia de Futebol. Já o restante do grupo foi a campo para atividades comandadas pelo técnico Abel Ferreira.

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O atacante Vitor Roque, que se recupera de uma entorse no tornozelo sofrida no clássico contra o Corinthians, seguiu o cronograma de recuperação na parte interna do CT. Posteriormente, foi ao gramado sob supervisão de profissionais da fisioterapia e realizou atividades com bola.

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De acordo com a apuração do Lance!, Roque está praticamente descartado do próximo compromisso do Palmeiras, contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Internamente, o clube trabalha para ter o camisa 9 à disposição no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco, em 1º de novembro.

Caso evolua de forma positiva na recuperação, existe a possibilidade de o jogador ser relacionado para o clássico contra o Santos, no meio da próxima semana, como opção no banco de reservas.

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Finalista da Libertadores, o Palmeiras volta a campo no próximo sábado (24), quando recebe o Red Bull Bragantino, na Arena Barueri, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe soma 66 pontos, apenas um a menos que o líder Flamengo.

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Os dois times ainda têm um confronto direto pela frente, marcado para novembro, no Nubank Parque. No duelo do primeiro turno, o Palmeiras venceu por 3 a 0, no Maracanã, em uma partida marcada pela expulsão de Carrascal ainda na primeira etapa.

Vitor Roque durante treinamento do Palmeiras, sorrindo, com uniforme verde-água.
Vitor Roque, atacante do Palmeiras, durante treinamento da equipe na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
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