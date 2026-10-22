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Arias provoca Fluminense após classificação do Palmeiras: 'Chorando se foi'

Colombiano viu o Alviverde eliminar seu ex-clube na semifinal da Libertadores

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
22/10/2026 11:41
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Jhon Arias vs Guilherme Arana em Fluminense 1 x 2 Palmeiras
Jhon Arias, jogador do Palmeiras (Foto: Pablo PORCIUNCULA/AFP)

Jhon Arias foi um dos principais personagens da semifinal da Libertadores entre Palmeiras e Fluminense. Em novo reencontro com o ex-clube desde que retornou ao futebol brasileiro, o colombiano ajudou o Alviverde a garantir vaga em mais uma decisão continental.

+ Palmeiras supera drama nos pênaltis e volta à final da Libertadores no palco do tri

Após a partida, Arias comemorou a classificação nas redes sociais e aproveitou para provocar o Fluminense. Em uma publicação com fotos do confronto, o meia utilizou a música "Chorando Se Foi", de Márcia Ferreira.

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Jhon Arias deixou o futebol brasileiro após disputar o Mundial de Clubes da Fifa pelo Fluminense para defender o Wolverhampton, da Inglaterra. O meia-atacante, porém, não se adaptou ao futebol inglês e, no início deste ano, foi contratado pelo Palmeiras.

Para tirar o colombiano do clube inglês, o time alviverde desembolsou 25 milhões de euros, valor que tornou Arias a segunda contratação mais cara da história do Palmeiras, atrás apenas do atacante Vitor Roque. Desde que retornou ao Brasil, o jogador enfrentou o Fluminense em quatro oportunidades. O duelo da última noite foi o primeiro no Nubank Parque.

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Nos dois confrontos disputados no Maracanã, Arias foi hostilizado e vaiado pela torcida do Fluminense antes do apito inicial e ao longo dos 90 minutos. O cenário se repetiu, em menor intensidade, no duelo de volta da semifinal, já que o clube carioca contou com cerca de 4 mil torcedores na casa alviverde.

Os torcedores do Palmeiras, por sua vez, responderam com gritos de incentivo a Arias e vaias direcionadas à torcida rival. O clube também usou as redes sociais para exaltar o colombiano: "Arias, temos orgulho de você".

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Classificado para a final, o Palmeiras aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo e Estudiantes para conhecer seu adversário na decisão. A final da Libertadores está marcada para 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

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