'Estão mais calmos?': Leila exalta torcida e comemora nova final pelo Palmeiras

Leila Pereira voltou a recorrer a uma de suas frases mais conhecidas nas redes sociais após a classificação do Palmeiras sobre o Fluminense, na semifinal da Libertadores. Em publicação, a presidente do clube agradeceu ao apoio da torcida, à dedicação dos jogadores em campo e ao trabalho da comissão técnica, liderada por Abel Ferreira, e dos demais funcionários. Ao final, provocou: "Estão mais calmos?"

+ Palmeiras supera drama nos pênaltis e volta à final da Libertadores no palco do tri

Após perder por 1 a 0 no tempo regulamentar, o Palmeiras venceu o Fluminense por 5 a 3 na disputa de pênaltis e garantiu vaga na segunda final consecutiva da Libertadores. O goleiro Carlos Miguel defendeu a cobrança de Nonato, enquanto Marlon Freitas converteu a quinta batida e confirmou a classificação alviverde.

continua após a publicidade

- Bom dia, pessoal! Acordaram bem?! Não podia deixar de perguntar. Gente, estou muito feliz, partiu Montevidéu. Parabéns à nossa torcida pela festa espetacular. Parabéns aos nossos atletas, comissão técnica, diretor de futebol e a todos os profissionais que trabalham diariamente para que possamos estar sempre disputando títulos e deixando os torcedores felizes e calminhos. Muito obrigado a todos. A tia Leila tem muito orgulho de estar ao lado de todos vocês. Avanti, Palestra - publicou a mandatária.

Em seu segundo mandato à frente da presidência do Palmeiras, Leila Pereira chega à segunda final de Libertadores. Em 2025, a dirigente viu o Alviverde ser derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, em Lima, no Peru. Na ocasião, o gol do título rubro-negro foi marcado pelo zagueiro Danilo.

continua após a publicidade

Agora, o Palmeiras pode reencontrar o rival carioca na final, marcada para 28 de novembro, ou enfrentar o Estudiantes, da Argentina. As equipes disputam a outra semifinal da Libertadores nesta quinta-feira (22), no Maracanã.

Palmeiras vence nos pênaltis e elimina o Fluminense na semifinal da Libertadores (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Leila Pereira e o sonho da Libertadores

Presidente do Palmeiras desde dezembro de 2021, Leila Pereira ainda busca conquistar a Libertadores à frente do clube. Antes de assumir o cargo, a dirigente já participava ativamente da trajetória alviverde como conselheira e por meio do patrocínio da Crefisa e da FAM, empresas ligadas a ela, nas campanhas vitoriosas sobre Santos e Flamengo, em 2020 e 2021, respectivamente.

continua após a publicidade

Embora já tenha conquistado os demais títulos do calendário nacional desde que assumiu a presidência do clube, Leila Pereira ainda tem na Libertadores um de seus principais objetivos. Os movimentos da diretoria ao longo de 2026, por sua vez, reforçam a importância atribuída à competição pela mandatária.

- A Libertadores é o grande sonho de todos nós, o meu sonho também. Eu não venci ainda uma Libertadores. Apesar de que, na última Libertadores que vencemos, em Montevidéu, eu já tinha sido eleita, mas não tinha tomado posse - afirmou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras