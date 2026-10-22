Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

'Estão mais calmos?': Leila exalta torcida e comemora nova final pelo Palmeiras

Dirigente chega a sua segunda decisão de Libertadores como presidente do clube

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
22/10/2026 12:51
Favorite o Lance! no Google
Lelia Pereira e Carlos Miguel celebram a vaga na final da Libertadores; ele, goleiro do Palmeiras, posa sorrindo.
Lelia Pereira e o goleiro Carlos Miguel celebram a vaga na final da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Leila Pereira voltou a recorrer a uma de suas frases mais conhecidas nas redes sociais após a classificação do Palmeiras sobre o Fluminense, na semifinal da Libertadores. Em publicação, a presidente do clube agradeceu ao apoio da torcida, à dedicação dos jogadores em campo e ao trabalho da comissão técnica, liderada por Abel Ferreira, e dos demais funcionários. Ao final, provocou: "Estão mais calmos?"

+ Palmeiras supera drama nos pênaltis e volta à final da Libertadores no palco do tri

Após perder por 1 a 0 no tempo regulamentar, o Palmeiras venceu o Fluminense por 5 a 3 na disputa de pênaltis e garantiu vaga na segunda final consecutiva da Libertadores. O goleiro Carlos Miguel defendeu a cobrança de Nonato, enquanto Marlon Freitas converteu a quinta batida e confirmou a classificação alviverde.

continua após a publicidade

- Bom dia, pessoal! Acordaram bem?! Não podia deixar de perguntar. Gente, estou muito feliz, partiu Montevidéu. Parabéns à nossa torcida pela festa espetacular. Parabéns aos nossos atletas, comissão técnica, diretor de futebol e a todos os profissionais que trabalham diariamente para que possamos estar sempre disputando títulos e deixando os torcedores felizes e calminhos. Muito obrigado a todos. A tia Leila tem muito orgulho de estar ao lado de todos vocês. Avanti, Palestra - publicou a mandatária.

Em seu segundo mandato à frente da presidência do Palmeiras, Leila Pereira chega à segunda final de Libertadores. Em 2025, a dirigente viu o Alviverde ser derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, em Lima, no Peru. Na ocasião, o gol do título rubro-negro foi marcado pelo zagueiro Danilo.

continua após a publicidade

Agora, o Palmeiras pode reencontrar o rival carioca na final, marcada para 28 de novembro, ou enfrentar o Estudiantes, da Argentina. As equipes disputam a outra semifinal da Libertadores nesta quinta-feira (22), no Maracanã.

Palmeiras vence nos pênaltis e elimina o Fluminense nas semifinais (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)
Palmeiras vence nos pênaltis e elimina o Fluminense na semifinal da Libertadores (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Leila Pereira e o sonho da Libertadores

Presidente do Palmeiras desde dezembro de 2021, Leila Pereira ainda busca conquistar a Libertadores à frente do clube. Antes de assumir o cargo, a dirigente já participava ativamente da trajetória alviverde como conselheira e por meio do patrocínio da Crefisa e da FAM, empresas ligadas a ela, nas campanhas vitoriosas sobre Santos e Flamengo, em 2020 e 2021, respectivamente.

continua após a publicidade

Embora já tenha conquistado os demais títulos do calendário nacional desde que assumiu a presidência do clube, Leila Pereira ainda tem na Libertadores um de seus principais objetivos. Os movimentos da diretoria ao longo de 2026, por sua vez, reforçam a importância atribuída à competição pela mandatária.

- A Libertadores é o grande sonho de todos nós, o meu sonho também. Eu não venci ainda uma Libertadores. Apesar de que, na última Libertadores que vencemos, em Montevidéu, eu já tinha sido eleita, mas não tinha tomado posse - afirmou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Tudo sobre
Sugerida para você!
Flaco López é substituído durante o confronto e vira assunto (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Comentaristas criticam decisão de Abel em Palmeiras x Fluminense

Há 15 minutos
Jhon Arias vs Guilherme Arana em Fluminense 1 x 2 Palmeiras

Palmeiras

Arias provoca Fluminense após classificação do Palmeiras: 'Chorando se foi'

Há 1 hora
Alviverde vence nos pênaltis e se classifica para a final da Libertadores (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Jornalista critica Palmeiras contra Fluminense: 'Não quis'

Há 1 hora
Hércules comemora o gol do Fluminense sobre o Palmeiras pela semifinal da Libertadores

Fora de Campo

Felipe Melo detona desempenho do Palmeiras contra Fluminense

Há 3 horas
Palmeiras

Palmeiras

Palmeiras supera meta e fatura premiação milionária na Libertadores

Há 4 horas
Palmeiras venceu o Fluminense na semifinal da Libertadores

Fora de Campo

Torcedores do Flamengo reagem à classificação do Palmeiras: 'Não tem'

Há 4 horas
Mais LANCE!
Paulinho foi ao gramado no treino do Palmeiras neste sábado (26)

Paulinho sai lesionado em classificação do Palmeiras e preocupa para sequência do ano

Murilo do Palmeiras disputa bola com Hulk do Fluminense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Torcida do Fluminense manda recado a Hulk após eliminação: 'Pipoqueiro'

Carlos Miguel Palmeiras

Palmeiras supera drama nos pênaltis e volta à final da Libertadores no palco do tri

Giay em ação durante Palmeiras e Fluminense, pela Libertadores

Argentinos reagem à atuação de Giay, do Palmeiras: 'Não devia'

Carlos Miguel defendeu o pênalti que ajudou a levar o Palmeiras à final da Libertadores

Herói do Palmeiras, Carlos Miguel desvia sobre estratégia nos pênaltis

Abel Ferreira - Palmeiras

Abel 'foge' de pênaltis e celebra nova final de Libertadores com o Palmeiras: 'Não existe receita mágica'

Jhon Arias em Palmeiras x Fluminense

Atuação de Arias em Palmeiras x Fluminense viraliza: 'Com medo'

Flaco López segurando bandeira em comemoração da classificação à final da Libertadores

Palmeiras provoca o Fluminense com Arias após eliminação; confira

Fluminense foi eliminado da Libertadores

Rivais provocam Fluminense após eliminação na Libertadores; veja

Marcão, do Fluminense, no banco de reservas

Torcida do Fluminense manda recado a Marcão após eliminação para o Palmeiras

Marlon Freitas durante pênalti batido em Palmeiras e Fluminense, pela Libertadores

Veja os pênaltis de Palmeiras e Fluminense pela Libertadores

Barboza em dividida com Hulk em Palmeiras x Fluminense

Atitude de Barboza em Palmeiras x Fluminense repercute: 'Meu Deus'

Abel Ferreira na beira do campo na partida do Palmeiras contra o Fluminense, no Nubank Parque

Decisão de Abel em Palmeiras x Fluminense gera revolta: 'Sem sentido'