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Palmeiras confirma trauma em Paulinho; atacante inicia tratamento e não tem prazo para retorno

Camisa 10 deixou o gramado do Nubank Parque às lágrimas após classificação alviverde à decisão da Libertadores

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
22/10/2026 13:50
Atualizado há 0 minutos
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Paulinho atuando com a camisa do Palmeiras.
Paulinho, atacante do Palmeiras (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

O atacante Paulinho foi submetido a exames de imagem na manhã desta quinta-feira (22), após a classificação do Palmeiras para a final da Libertadores, diante do Fluminense. O jogador foi diagnosticado com um trauma na panturrilha direita e iniciou tratamento com integrantes do departamento médico do clube.

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Assim como nos casos anteriores envolvendo problemas físicos do atacante, o Palmeiras não divulgou um prazo para o retorno de Paulinho aos gramados. A tendência é que o camisa 10 desfalque a equipe nos próximos compromissos, incluindo o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. A situação, no entanto, não é considera grave, de acordo com fontes consultadas pelo Lance!.

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Paulinho foi acionado pelo técnico Abel Ferreira nos minutos finais da partida e, poucos minutos após entrar em campo, sofreu uma forte entrada na perna direita. O local atingido é o mesmo que passou por duas cirurgias nos últimos anos. A lesão, no entanto, não possui relação com os antigos problemas do atletas.

Paulinho deixou o gramado aos prantos enquanto os companheiros comemoravam com a torcida a classificação garantida na disputa de pênaltis. Na saída de campo, o atacante foi amparado por profissionais do clube, entre eles integrantes do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras.

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Com os minutos disputados na noite da última quarta-feira (22), Paulinho chegou a 11 jogos na temporada, dos quais apenas um como titular. No período, marcou dois gols, contra Flamengo e Chapecoense, ambos pelo Brasileirão.

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O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (24), quando recebe o Red Bull Bragantino, na Arena Barueri, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Ferreira soma 66 pontos, apenas um a menos que o Flamengo, líder da competição.

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