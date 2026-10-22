Palmeiras confirma trauma em Paulinho; atacante inicia tratamento e não tem prazo para retorno
Camisa 10 deixou o gramado do Nubank Parque às lágrimas após classificação alviverde à decisão da Libertadores
O atacante Paulinho foi submetido a exames de imagem na manhã desta quinta-feira (22), após a classificação do Palmeiras para a final da Libertadores, diante do Fluminense. O jogador foi diagnosticado com um trauma na panturrilha direita e iniciou tratamento com integrantes do departamento médico do clube.
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Assim como nos casos anteriores envolvendo problemas físicos do atacante, o Palmeiras não divulgou um prazo para o retorno de Paulinho aos gramados. A tendência é que o camisa 10 desfalque a equipe nos próximos compromissos, incluindo o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. A situação, no entanto, não é considera grave, de acordo com fontes consultadas pelo Lance!.
Paulinho foi acionado pelo técnico Abel Ferreira nos minutos finais da partida e, poucos minutos após entrar em campo, sofreu uma forte entrada na perna direita. O local atingido é o mesmo que passou por duas cirurgias nos últimos anos. A lesão, no entanto, não possui relação com os antigos problemas do atletas.
Paulinho deixou o gramado aos prantos enquanto os companheiros comemoravam com a torcida a classificação garantida na disputa de pênaltis. Na saída de campo, o atacante foi amparado por profissionais do clube, entre eles integrantes do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras.
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Com os minutos disputados na noite da última quarta-feira (22), Paulinho chegou a 11 jogos na temporada, dos quais apenas um como titular. No período, marcou dois gols, contra Flamengo e Chapecoense, ambos pelo Brasileirão.
O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (24), quando recebe o Red Bull Bragantino, na Arena Barueri, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Ferreira soma 66 pontos, apenas um a menos que o Flamengo, líder da competição.
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