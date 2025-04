Contratações ‘menos badaladas’ se destacam antes de estrelas no Palmeiras

Com a missão de reformular o elenco para a temporada, o Palmeiras fez sete contratações e desembolsou pouco menos de meio bilhão de reais na última janela de transferências, com os atacantes Vitor Roque e Paulinho liderando a lista.

continua após a publicidade

+ CBF divulga áudio do VAR sobre pênalti no jogo entre Fortaleza e Palmeiras: 'Antinatural'

A dupla, no entanto, ainda não atingiu seu ápice em campo pelo novo clube, apesar de viverem situações distintas. Sem precisar de período de adaptação, o camisa 9 chegou ao Brasil e rapidamente se tornou titular na equipe comandada por Abel Ferreira. Porém, em dez partidas, ainda não balançou as redes - embora já tenha tido dois gols anulados.

Já Paulinho chegou lesionado à Academia de Futebol e foi liberado pelo Núcleo de Saúde e Performance (NSP) nas últimas semanas. Em dois jogos, ambos como reserva, o atacante mostrou boa movimentação em campo, mas segue zerado, assim como seu companheiro de ataque.

continua após a publicidade

A tendência é que Paulinho seja titular no duelo contra o Bolívar, na próxima quinta-feira, pela Conmebol Libertadores, e ganhe mais minutagem conforme evoluir fisicamente ao longo da temporada.

Em contra partida, Facundo Torres e Emiliano Martínez, dois nomes desconhecidos por grande parte do público brasileiro, encontraram rapidamento o ritmo na nova equipe e se transformaram em titulares do Verdão.

continua após a publicidade

Com a má fase de Aníbal Moreno, Emiliano assumiu a vaga como primeiro homem do meio de campo e passou a comandar a saída de bola do Palmeiras. Além da função defensiva, o volante tem contribuído no setor ofensivo e marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, em um belo chute de fora da área.

- Tomo isso como algo que faz parte. Faz parte de um time gigantesco como o Palmeiras. Pode ter algumas pessoas que são a favor, outras contra a contratação. Tenho que fazer a minha história. Vou fazer o máximo para aqueles que desconfiam ficarem confiantes - explicou o uruguaio durante entrevista de apresentação.

Facundo Torres, por sua vez, assumiu a lacuna deixada por Dudu na ponta esquerda e tem atualmente a maior sequência de partidas consecutivas pelo Verdão, prova da confiança da comissão técnica em seu futebol. Nas últimas duas rodadas, balançou as redes em duas oportunidades, contra Internacional e Fortaleza, pelo Brasileirão. Ao todo, acumula quatro gols e uma assistência no ano.

Facundo Torres foi uma das sete contratações do Palmeiras na última janela de transferências (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras contrata sete jogadores na janela de transferências

Além do quarteto citado anteriormente, o Palmeiras também anunciou o zagueiro Micael, do Houston Dynamo, o meio-campista Lucas Evangelista, ex-Red Bull Bragantino, e o zagueiro Bruno Fuch, sedido por empréstimo pelo Atlético-MG até dezembro de 2025.