CBF divulga áudio do VAR sobre pênalti no jogo entre Fortaleza e Palmeiras: ‘Antinatural’

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (21) o áudio da análise do VAR sobre o pênalti cometido pelo zagueiro Naves, nos minutos finais da partida entre Fortaleza e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

+ Contratação do Palmeiras ganha sequência como titular e lidera estatística no Brasileirão

Em campo, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva optou por dar prosseguimento ao lance. No entanto, foi chamado pelo árbitro de vídeo, que indicou um possível toque de mão do zagueiro alviverde durante uma disputa na área.

– O jogador está com o braço aberto, quero que você avalie a decisão em campo. Você avalia que é um braço de disputa? – pergunta o responsável pelo VAR.

continua após a publicidade

– Ele assume o risco, a bola pega no braço dele em uma ação de bloqueio, porque o Deyverson também cabeceia a bola em direção à área. Vou voltar com tiro penal e sem cartão, porque a bola não tinha direção do gol. Ação de bloqueio com braço antinatural – rebate o árbitro.

Naquela altura, o Palmeiras vencia a partida por 2 a 1, no Castelão, e corria o risco de sofrer o empate nos minutos finais do confronto. O goleiro Weverton, no entanto, acertou o canto e defendeu a cobrança de Lucero, garantindo os três pontos e, consequentemente, a liderança do Brasileirão.

continua após a publicidade

Weverton, goleiro do Palmeiras, defende cobrança de pênalti nos minutos finais do duelo entre Fortaleza e Palmeiras, pelo Brasileirão (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Weverton garante sequência inédita para o Palmeiras em 2025

Com a defesa nos acréscimos do segundo tempo, Weverton garantiu a vitória do Verdão fora de casa – a sexta consecutiva na temporada, incluindo partidas da fase de grupos da Conmebol Libertadores (duas) e do Campeonato Brasileiro.

– Feliz por ajudar, por defender o pênalti. Estamos felizes pela liderança, mas infelizmente o campeonato não acaba hoje. Tem muita coisa a acontecer, muito jogo para jogar, e óbvio que nos dá alegria, confiança, mas tem muita água para passar embaixo da ponte – disse Weverton em entrevista após a vitória.

A última vez que a equipe comandada por Abel Ferreira alcançou uma sequência como essa foi no início de 2023, ainda pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, o Verdão venceu Água Santa, Inter de Limeira, Santos, Mirassol, Flamengo (pela Supercopa do Brasil) e Ituano.