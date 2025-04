Jogador do Palmeiras presta homenagem ao Papa Francisco com camisa do San Lorenzo

Augustín Giay, lateral-direito do Palmeiras, utilizou as redes sociais para prestar homenagem ao Papa Francisco, que faleceu na madrugada desta segunda-feira (21), aos 88 anos.

Na imagem publicada, o jogador aparece entregando uma camisa do San Lorenzo, time do coração do pontífice argentino. Vale lembrar que Giay foi revelado nas categorias de base do “El Ciclón”, onde atuou como profissional por três temporadas antes de chegar ao futebol brasileiro.

Augustín Giay entrega camisa do San Lorenzo, da Argentina, ao Papa Francisco (Foto: Reprodução)

As boas atuações de Giay pelo time do Papa Francisco renderam diversas convocações para as seleções de base da Argentina. Já no profissional, o lateral despontou como um dos principais jovens da posição na América do Sul e entrou no radar do Palmeiras.

Para contar com o jogador no elenco, a diretoria alviverde acertou a contratação junto ao San Lorenzo por 7,5 milhões de dólares (R$ 40,7 milhões na cotação da época), por 75% dos direitos econômicos do atleta.

Palmeiras presta homenagem ao Papa Francisco

Foi com grande tristeza que a Sociedade Esportiva Palmeiras recebeu a notícia da morte, aos 88 anos, do Papa Francisco, o primeiro pontífice latino-americano da história.

Jorge Mario Bergoglio liderou a Igreja Católica por quase 12 anos, período durante o qual se notabilizou pela humildade, usando sua voz em favor dos marginalizados e contra a intolerância.

Em 2017, a nossa equipe sub-17, que participava de uma competição na Itália, presenteou o Papa com uma camisa personalizada do Maior Campeão do Brasil - Bergoglio era apaixonado por futebol e torcia pelo San Lorenzo-ARG.

Que seu legado de amor, coragem e generosidade seja eterno!