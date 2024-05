Palmeiras vende 20 mil ingressos para jogo que pode garantir classificação na Libertadores

Verdão garante vaga na fase final da Libertadores até com um empate (Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 14/05/2024 - 12:35 • São Paulo

O Palmeiras encara o Independiente Del Valle nesta quarta-feira (15), no Allianz Parque, em jogo que pode garantir a vaga do Verdão nas oitavas de final da Libertadores 2024, com uma rodada de antecedência para a fase de grupos se encerrar.

20 mil ingressos foram vendidos para o jogo que será o penúltimo de Endrick no Allianz Parque, uma vez que o Verdão encara o Vasco na Arena Barueri e o San Lorenzo novamente no Allianz, antes da cria de 17 anos se apresentar para a Seleção Brasileira, para a disputa da Copa América.

O Palmeiras garante vaga na próxima fase da Libertadores até mesmo com um empate diante do Del Valle, e caso San Lorenzo e Liverpool-URU fiquem no empate, até a derrota dentro de casa classificaria o time de Abel Ferreira, que hoje lidera o grupo F com 10 pontos.

Apesar da baixa procura por ingressos, até o horário da partida, mais de 30 mil bilhetes devem ser vendidos, e o público será maior do que na vitória diante do Liverpool-URU, quando 28.365 torcedores, assistiram a única vitória do Palmeiras dentro de casa nessa Libertadores.

A bola rola a partir das 21h30 (horário de Brasília) e o jogo entre Palmeiras x Independiente Del Valle terá transmissão da Globo e da ESPN.