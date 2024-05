Palmeiras define preço para contratar substituto de Endrick

Copiar Link

Escrito por Fábio Lázaro • Publicada em 14/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras está atento ao mercado e pode contratar um substituto para Endrick ainda nesta temporada. Porém, isso só acontecerá se o atleta interessado custar menos de R$ 50 milhões.

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

➡️ Faça as suas apostas na Libertadores 2024: quem será o campeão? Vem pro Lance! Betting!

O balizador da diretoria alviverde é a contratação de Aníbal Moreno, que custou 8 milhões de dólares (R$ 41 milhões, na cotação atual), já prevendo bonificações por desempenho. O valor negociado foi considerado viável, por um atleta jovem, pronto e com potencial de revenda.

Endrick deixará o Palmeiras rumo ao Real Madrid em breve (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Outro motivo que faz com que o Palmeiras não tenha pressa em contratar uma peça para substituir Endrick são as opções do elenco. Estêvão e Luis Guilherme estão ganhando espaço, e Flaco López passou de “escanteado” a artilheiro do Paulistão. Até mesmo Rony é visto com uma peça útil, que pode retomar a boa fase.

O departamento de futebol tem alguns nomes mapeados e deseja realizar algumas conversas durante o período em que a janela estiver aberta.

Enquanto isso, opções já são descartadas internamente, até mesmo por conta dos valores envolvidos. É o caso do atacante Luciano Rodríguez, do Liverpool (URU), que agradou à comissão técnica palmeirense no duelo entre as equipes em São Paulo, em abril, mas que custa 15 milhões de dólares (R$ 77,3 milhões, na cotação atual).

Mesmo fora de um radar inicial, o clube alviverde colheu informações após a comissão técnica se interessar pelo atleta. Porém, o preço estipulado pelos uruguaios e a condução até mesmo das conversas por parte do estafe não agradaram os dirigentes palestrinos.